Tenisowy skandalista odpalił na AO. Ależ to będzie afera!

Czwarta runda w turnieju wielkoszlemowym - to najlepszy wynik Francuza Corentina Mouteta (69. ATP). Moutet osiągnął życiowy wynik w 2022 r. podczas US Open, gdy przegrał na tym etapie 1:6, 2:6, 7:6 (4), 2:6 z Norwegiem Casperem Ruudem (6. ATP). Moutet jest w tourze jednak określany skandalistą. W 2022 r. Francuz zwyzywał sędziego podczas meczu z Laslo Djere w drugiej rundzie w Adelajdzie. - Pi***ol się - mówił Moutet do arbitra, za co został zdyskwalifikowany. We wrześniu tego samego roku Moutet odepchnął Bułgara Adriana Andriejewa barkiem, a potem uderzył go po przejściu na drugą stronę kortu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

W 2022 r. Francuska Federacja Tenisowa (FFT) wykluczyła Mouteta ze struktur federacji, co oznaczało, że tenisista musiał z własnej kieszeni opłacać trenera i obiekty do treningów we Francji - do tej pory FFT pokrywało te koszta. "Zachowanie Corentina na korcie nie odpowiada wartościom, które chcemy przekazywać" - czytamy w oświadczeniu. Z kolei w turnieju w Neapolu Moutet poddał mecz z Serbem Miomirem Kecmanoviciem po ciśnięciu rakietą w jedną z band reklamowych.

Moutet dotarł w tym roku do trzeciej rundy Australian Open, w której przegrał 6:7 (10), 3:6, 3:6 z Amerykaninem Learnerem Tienem. W poprzednich rundach wygrał 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 z Aleksiejem Popyrinem i 4:6, 6:4, 7:6 (3), 6:4 z Mitchellem Kruegerem. I to właśnie wydarzenia ze spotkania drugiej rundy mają teraz poważne konsekwencje dla Mouteta.

Skandalista nie wytrzymał. "Sędziowie tu się upijają"

Moutet otrzymał 15 tys. dolarów (około 61 tys. złotych) grzywny za "niesportowe zachowanie", o czym poinformowali organizatorzy Australian Open. Moutet był oburzony decyzjami sędziego. Przy stanie 2:2, 15:15 w drugim secie sędzia przyznał punkt Kruegerowi oceniając, że piłka dwukrotnie odbiła się na części Francuza. Przez kilka minut tenisista kłócił się z sędzią, ale nie zmienił jego decyzji. W przerwie Moutet użył mocnych słów, rozmawiając ze swoim sztabem.

Zobacz też: Świątek doprowadziła rywalkę do szaleństwa. "Jest bardzo niebezpieczna"

- Jak oni mogą im dać jedno euro? Dlaczego marnują je w ten sposób? Poważnie. Każdej nocy wszyscy sędziowie tu się upijają, a następnego dnia rujnują mecze. Jak to możliwe, ludzie? Jak mam zachować spokój? - mówił Moutet. Na korcie pojawił się supervisor, a mecz ostatecznie został wznowiony po kilkunastu minutach.

- Pokaż mi powtórkę. Przestań mi mówić: dlaczego się wkurzam? Wkurzam się, bo odgwizdałeś złą piłkę. To jest problem. Nie potrafisz się skupić i popełniasz taki błąd. To niesamowite. Człowieku, zawsze jest to samo. Popełniacie błąd, a potem się dziwicie, że jesteśmy wkurzeni. Straciliśmy dziesięć minut, cofnij to. Co to jest za typ? Nigdy nie widziałem go na korcie. Jakiś losowy facet na krzesełku. A to Wielki Szlem - dodawał Francuz.