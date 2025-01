Kiedy i o której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać półfinał Australian Open 2025? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (2. WTA) drugi raz w karierze awansowała do półfinału Australian Open. Na tym etapie turnieju odpadła w 2022 roku i teraz ma szansę poprawić swój najlepszy wynik. W trakcie całego turnieju Polka nie przegrała ani jednego seta i spróbuje podtrzymać tę passę w meczu z Madison Keys (14. WTA). Amerykanka ma już za sobą zwycięstwa z faworytkami.

Madison Keys - Iga Świątek w półfinale Australian Open 2025. O której gra Iga Świątek dzisiaj?

Świątek w ostatniej rundzie po raz kolejny potwierdziła znakomitą formę i ograła Emmę Navarro 6:1, 6:2, a teraz zmierzy się z kolejną Amerykanką. Keys ma za sobą trzysetowe starcie z Eliną Svitoliną (27. WTA). Zresztą to nie pierwszy raz w tym turnieju, kiedy potrzebowała trzech setów, by ograć rywalkę.

Wcześniej to samo spotkało ją w starciu z faworyzowaną Jeleną Rybakiną (7. WTA). Kazaszka narzekała w tym meczu na uraz, ale zwycięstwo Keys to jej ogromny sukces. Tak samo jak wygrana ze swoją rodaczką Danielle Collins (11. WTA) w IV rundzie. Wcześniej Amerykanka wygrywała też z Eleną Ruse w trzech setach i z Ann Li w dwóch. Obecnie może ona pochwalić się serią 10 zwycięstw, bo na początku stycznia wygrała turniej w Adelajdzie.

W poprzednich meczach bezpośrednich lepiej wypada jednak Świątek i to ona będzie faworytką. Polka wygrała dotychczas cztery starcia z Keys - w Rzymie w 2021 i 2024 roku, na Indian Wells w 2022 roku oraz w Madrycie w 2024 roku. Przegrała tylko raz w Cincinnati w 2022 roku. Nigdy mecze Świątek - Keys nie trwały dłużej niż dwa sety.

Na zwyciężczynię w finale czekać będzie broniąca tytułu Aryna Sabalenka (1. WTA) lub Paula Badosa (12. WTA). Ich mecz poprzedni polsko-amerykańskie starcie na kortach w Australii.

Kiedy i o której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać półfinał Australian Open 2025? [TRANSMISJA DZISIAJ NA ŻYWO, WYNIKI]

Mecz Igi Świątek i Madison Keys zaplanowano na czwartek 23 stycznia. Starcie to rozpocznie się tuż po meczu Sabalenki z Badosą, zaplanowanym na godzinę 9:30. Polka i Amerykanka pojawią się więc na korcie nie wcześniej niż o 11:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Eurosport, a w internecie mecz będzie dostępny na platformie Max po uprzednim wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy też na Sport.pl i do aplikacji Sport.pl LIVE, by śledzić relację na żywo.