To dlatego Iga Świątek nie awansowała do finału AO. Zawiodło najważniejsze

Iga Świątek (2.) i Madison Keys (14.) wyszły na kort centralny w Melbourne tuż po spotkaniu Aryny Sabalenki i Pauli Badosy - pierwszy półfinał wygrała Białorusinka. Dla Polki starcie z Keys miało być najtrudniejszym dotychczasowym wyzwaniem w tegorocznym Australian Open. Nie tylko ze względu na stawkę.

Amerykanka do tego meczu zanotowała serię 10 zwycięstw z rzędu. Na początku stycznia była najlepsza w imprezie rangi WTA 500 w Adejaldzie, gdzie pokonała mocne rywalki - m.in. Jessikę Pegulę, Jelenę Ostapenko czy Darię Kasatkinę. W ostatnich dniach w Wielkim Szlemie wyeliminowała z kolei chociażby Jelenę Rybakinę czy Danielle Colins.

Polka jak burza przeszła przez kolejne mecze w AO, ale w półfinale trafiła na rozpędzoną rywalkę, która w dodatku imponuje znakomitym returnem. W tej sytuacji od początku meczu wydawało się, że kluczowe w całym spotkaniu może być podanie Świątek. Potrzebowała pierwszego serwisu, by odeprzeć Keys od kortu, co widzieliśmy już w pierwszych minutach gry.

Serwis kluczem u Igi Świątek

To dlatego na początku Amerykanka dwukrotnie przełamała Polkę. Grała zgodnie z przewidywaniami - bardzo mocno i płasko, do tego szła do przodu. Jednocześnie jednak nie potrafiła tego powtórzyć we własnych gemach i stąd Świątek dwa razy wróciła do gry.

Nasza tenisistka popełniła kilka podwójnych błędów serwisowych - był to efekt ryzyka, jakie musiała podjąć, bo delikatniejszy drugi serwis od razu spotkałby się z agresywną odpowiedzią Keys. Gdy zaś Polka zaczęła lepiej operować pierwszym podaniem - nie tylko mocno, ale po prostu głębiej, celniej, na ciało czy z większą rotacją - od razu odskoczyła Amerykance.

Było 3:2, a po kilku minutach już 5:2 dla Świątek. Keys popełniała kolejne błędy, a gdy nawet uderzała dokładniej, to i tak straciła punkty, bo Polka prezentowała się wybornie w obronie. Dochodziła do każdej piłki, nie było jak skończyć z nią wymiany.

Dlaczego więc nagle w pierwszym secie z 5:2 zrobiło się 5:5? Trzeba oddać Amerykance, że znów zaczęła uderzać mocniej i na tyle dokładnie, że nasza tenisistka nawet ofiarną defensywą nie była w stanie się uratować. Nie pomagał jej też ponownie serwis, ale ten po chwili wrócił - w najważniejszym momencie seta.

Niebezpieczne returny Keys

11. gem to był popis Świątek pod względem podawania. Różnorodne serwowanie: raz płasko, raz lżej, a dokładniej, cięty serwis, zaskakujący dla rywalki. Trafiała pierwszym podaniem i umiejętnie odepchnęła Keys od linii końcowej. Pierwszego seta wygrała 7:5.

Serwis nadal był kluczem, czego potwierdzenie mieliśmy od początku drugiego seta. Amerykanka z łatwością returnowała, posyłając kilkukrotnie bezpośrednio winnera po podaniu Polki. To nakręcało jej grę, a tłumiło naszą tenisistkę. Do tego doszły kolejne podwójne błędy serwisowe Świątek. Polka ryzykowała, by nie grać lżej, ale nie trafiała.

I z akcji na akcję przewaga Keys rosła. Amerykanka, czując się komfortowo w gemach serwisowych Świątek, mogła pozwolić sobie na większe ryzyko. I wtedy właśnie zaczęła trafiać praktycznie każde uderzenie, z każdej pozycji. Imponujące, biorąc pod uwagę agresywny styl gry i moc uderzeń.

Emocje do końca

Trzeci set to była szalenie zacięta walka, w której emocje odgrywały główną rolę. W takiej sytuacji skuteczny serwis jest tym bardziej na wagę złota. Nasza tenisistka wróciła do lepszego podawania - w pierwszym swoim gemie zaserwowała np. na ciało, czym zaskoczyła rywalkę. W trzecim znów Amerykanka nie wiedziała, co zrobić. - Przede wszystkim zobaczmy, jak dobrze Iga podała. Kątem oka dostrzegła, jak ustawia się Keys i zagrała jej przez forhend - analizował komentator Eurosportu, Dawid Celt.

Przy stanie 3:4 Świątek znalazła się w opałach. Rywalka miała dwie szanse na przełamanie, ale Polka kapitalnie obroniła się właśnie podaniem. Najpierw cudownie wyrzuciła Amerykankę, posyłając kolejny serwis na jej ciało, a na koniec Keys popełniła błąd z returnu. Tak Świątek wyszła z dużych opresji.

W szalenie zaciętej końcówce, w ostatnich gemach obie tenisistki miały szanse na szybsze zwycięstwo, ale ostatecznie walczyły "na żyletki". W tie-breaku długo minimalnie z przodu była Świątek, która prowadziła m.in. 7:5 i 8:7. Keys odpowiedziała jednak wówczas asem i wygrywającym podaniem! Amerykanka miała piłkę meczową przy 9:8 i serwisie Świątek. Wiceliderka rankingu wyrzuciła jeszcze jeden forehand. I przegrała.

- Mój serwis bywa chwiejny - mówiła Polka kilka tygodni temu w rozmowie z Canal+ Sport. W czwartek, w półfinale, jej podanie falowało przez większość meczu, a w końcówce spotkania nie było na najlepszym poziomie. I dlatego to Madison Keys zagra pierwszy raz w finale Australian Open, w którym w sobotę zmierzy się z Aryną Sabalenką.