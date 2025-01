14 - tyle gemów straciła Iga Świątek w drodze do półfinału Australian Open, dzięki czemu przeszła do historii tenisa. Najwięcej, bo siedem urwała jej Katerina Siniakova i to już w I rundzie. W kolejnych czterech spotkaniach rywalki były w stanie wygrać łącznie tyle, co Czeszka. Czy o dominacji i sile Polki przekona się też jej kolejna przeciwniczka? Czy wiceliderka rankingu WTA i ją zmiecie z kortu?

Australian Open 2025. Iga Świątek - Madison Keys. Kiedy następny mecz Igi Świątek?

W półfinale Świątek zmierzy się z Madison Keys. Będzie to szóste spotkanie tych zawodniczek w historii. Bilans zdecydowanie wskazuje na 23-latkę, która aż cztery razy była górą. Amerykance udało się pokonać ją tylko raz - w Cincinnati w 2022 roku.

Za wygraną Polki przemawia też ranking. Nasza rodaczka zajmuje drugą, a rywalka 14. lokatę. "Teraz będzie murowaną faworytką. Świątek o tym wie i chyba jej to nie usztywnia, skoro od razu po zwycięstwie nad Navarro i awansie do półfinału dała znać, że chce więcej" - podkreślał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Mimo wszystko Keys nie można skreślać. Ta znakomicie czuje się w Australii, co udowadniała już w przeszłości. Dość powiedzieć, że będzie to jej trzeci półfinał w Melbourne w karierze. Awansowała do niego również w 2015 i 2022 roku, ale zagrać o tytuł jej się nie udało.

Organizatorzy Australian Open zwracali uwagę w zapowiedzi nadchodzącego starcia, że Keys posiada podobny styl gry do Jeleny Rybakiny, z którą Polka przegrała m.in. tu, w Melbourne w 2023 roku, dlatego też Amerykanka może być sporym wyzwaniem. Zdaje sobie z tego sprawę też Świątek.

- Ona [Keys, przyp. red.] też lubi grać intensywnie i szybko. Zwłaszcza na kortach twardych wykorzystuje swoją siłę. Ma też dobrą defensywę. Zresztą gdy grasz w półfinale, nie ma znaczenia, kto stoi po drugiej stronie. Ona zasłużyła, by się w nim znaleźć, więc wyzwanie i tak będzie spore - mówiła Świątek na konferencji prasowej.

Iga Świątek - Madison Keys. Kiedy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Madison Keys odbędzie się już w czwartek 23 stycznia. I mamy dobre wieści dla kibiców. Będzie to bowiem drugie starcie na Rod Laver Arena w sesji nocnej, która rozpocznie się o godzinie 9:30 czasu polskiego. Tym samym Polka i Amerykanka wyjdą na kort około godziny 11:00.

Transmisję z tego pojedynku przeprowadzi Eurosport, a stream będzie dostępny na platformie MAX (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.