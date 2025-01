To dlatego Ukrainka nie podała ręki Francuzce. Skandal na Australian Open

Do niecodziennych scen doszło po zakończeniu meczu III rundy debla na Australian Open, gdy Ludmyła Kiczenok odmówiła podania ręki Kristinie Mladenović. Francuzka wyjaśniła, że podczas meczu rywalki próbowały "niesportowych zachowań". Trudno było dojść, o co właściwie chodziło, natomiast teraz obszernie głos zabrała Ukrainka. Jak się okazało, miała powód, by tak zareagować. "Rywalka zastosowała wobec mnie groźbę" - przekazała.

