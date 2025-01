Znamy godzinę meczu Świątek w półfinale Australian Open!

Iga Świątek jest niezwykle zmotywowana, by po raz pierwszy w karierze triumfować w rozgrywkach Australian Open. Robi wszystko, co może, by tak się właśnie stało. Poza pierwszym meczem z Kateriną Siniakovą, z którą wygrała 6:3, 6:4, kolejne rywalki zostały dosłownie przez nią rozbite. Ostatnia Emma Navarro, czyli ósma rakieta świata ugrała zaledwie trzy gemy. Przetrwała na korcie godzinę i 29 minut.

Świątek zagra z Madison Keys. Wiemy, o której godzinie półfinał Australian Open

Iga Świątek awansowała zatem do półfinału Australian Open. Jej rywalką będzie teraz Madison Keys, która parę godzin temu okazała się lepsza od Jeliny Switoliny. "Będąca ostatnio na fali 29-letnia tenisistka z USA po raz trzeci w karierze awansowała do czołowej czwórki wielkoszlemowej imprezy w Melbourne" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Półfinał AO między Świątek a Keys odbędzie się już w czwartek 23 stycznia. Wiemy, że rozpocznie się tuż po zakończeniu starcia Aryny Sabalenki z Paulą Badosą. To zaplanowane jest na 9:30 czasu polskiego. Nasza zawodniczka prawdopodobnie wyjdzie na kort ok. godziny 11-11:30. Transmisja tego meczu będzie dostępna na antenie Eurosportu oraz online na platformie MAX.

Wiceliderka światowego rankingu rywalizowała dotąd z Amerykanką pięć razy. Cztery razy wygrała, natomiast raz poległa w 1/8 finału turnieju WTA w Cincinnati w 2022 roku. "Teraz będzie murowaną faworytką. Świątek o tym wie i chyba jej to nie usztywnia, skoro od razu po zwycięstwie nad Navarro i awansie do półfinału dała znać, że chce więcej" - podsumował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Iga marzy, by przełamać fatalną passę występów w AO i w końcu odnieść triumf. W tym momencie udało jej się już wyrównać najlepszy wynik, kiedy doszła do półfinału trzy lata temu. Wówczas niespodziewanie musiała uznać wyższość Danielle Collins, która zwyciężyła 6:4, 6:1.