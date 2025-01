Wilander obejrzał mecze Świątek i wydał wyrok. Te słowa pójdą w świat

Iga Świątek w świetnym stylu dotarła już do ćwierćfinału Australian Open 2025. Rozstawiona z numerem 2 Polka pokonała kolejno Katerinę Siniakovą 6:3, 6:4, Rebeccę Sramkovą 6:0, 6:2, Emmę Raducanu 6:1, 6:0 i Evę Lys 6:0, 6:1.

W ćwierćfinale (około godz. trzeciej w nocy z wtorku na środę czasu polskiego) Świątek zmierzy się z Emmą Navarro. I choć Amerykanka jest świetną tenisistką – zajmuje ósme miejsce w światowym rankingu – to wszyscy są niemal pewni, że wygra Polka.

Świątek gra w trwającym Australian Open tak dobrze, że w opinii ekspertów rosną jej szanse na końcowy triumf, choć przed startem turnieju znacznie wyżej oceniano szanse Aryny Sabalenki i Coco Gauff (właśnie odpadła w ćwierćfinale z Paulą Badosą), a czasami również Jeleny Rybakiny (odpadła w czwartej rundzie z Madison Keys).

Świątek zmotywowana utratą numeru jeden

– Widać, że miesięczne zawieszenie [po pozytywnym teście antydopingowym] nie zrobiło na niej większego wrażenia, a nawet widać, jak bardzo jest zmotywowana po tym, jak straciła numer jeden w rankingu [stało się to podczas zawieszenia] – mówi Mats Wilander. Szwed, który wygrał siedem turniejów wielkoszlemowych, pracuje jako ekspert Eurosportu.

Były numer jeden rankingu ATP nie wyklucza, że za kilka dni Świątek wywalczy swoje szóste wielkoszlemowe mistrzostwo w karierze (cztery razy triumfowała w Roland Garros i raz w US Open). Ale "nie wyklucza" nie znaczy, że się tego spodziewa. – Na Australian Open nawierzchnia nie jest dla Igi najlepsza. Jest szybka, piłki latają tak, że moim zdaniem Świątek ma większe szanse na Wimbledonie – ocenia trzykrotny mistrz Australian Open.

O Wimbledonie jako jednym z głównych celów Świątek eksperci mówią, odkąd jej nowym trenerem został Wim Fissette. Poprzednie zawodniczki belgijskiego trenera na Wimbledonie spisywały się bardzo dobrze. Zwłaszcza Angelique Kerber, która w 2018 roku wygrała ten turniej. W tamtej edycji Wimbledonu Świątek została mistrzynią wśród juniorek. Ale w rywalizacji seniorek w tym najstarszym turnieju rozgrywanym na kortach trawiastych Iga nigdy nie doszła dalej niż do ćwierćfinału (2023 rok). To jej najsłabszy wynik w turniejach wielkoszlemowych. Natomiast w Australian Open Świątek za chwilę może wyrównać swoją życiówkę (do półfinału dotarła w 2022 roku).

– Iga miała dobre losowanie, z nowym trenerem wydaje się jeszcze bardziej zmotywowana, ale według mnie nadal nie jest faworytką Australian Open, choć stanowi zagrożenie dla każdego i zawsze jest gotowa do rywalizacji. Myślę, że w tym roku wygra jeden lub dwa turnieje wielkoszlemowe – kończy Wilander.

