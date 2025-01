Fatalne wieści dla Świątek tuż po meczu Sabalenki. Nie mogło być inaczej

Tegoroczna rywalizacja na Australian Open jest niezwykle zacięta. W poniedziałek pokaz siły zaprezentowała nam Iga Świątek, która rozbiła Niemkę Evę Lys 6:0, 6:1 i awansowała do ćwierćfianłu. Za to we wtorkowy poranek mecz o półfinał rozegrała Aryna Sabalenka. Biaorusinka w przeciwieństwie do Polki miała ogromne problemy z Anastazją Pawluczenkową. Ostatecznie wygrała 6:2, 2:6, 6:3. Jak wygląda ranking WTA Live po zwycięstwie Sabalenki?

