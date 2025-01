Znamy godzinę meczu Świątek w ćwierćfinale Australian Open!

Bez większych problemów Iga Świątek (2. WTA) awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Australian Open. Polka straciła zaledwie jedenaście gemów w czterech meczach, pokonując po drodze Czeszkę Katerinę Siniakovą (50. WTA; 6:3, 6:4), Słowaczkę Rebekkę Sramkovą (49. WTA; 6:0, 6:2), Brytyjkę Emmę Raducanu (61. WTA; 6:1, 6:0) i Niemkę Evę Lys (128. WTA; 6:0, 6:1). Na kolejnym etapie Australian Open stopień trudności znacząco wzrośnie, bo rywalką Świątek będzie Amerykanka Emma Navarro (8. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Konflikt Igi świątek z Danielle Collins? Wesołowicz: To jednostronny beef

To drugi przypadek w karierze, gdy Świątek znajduje się w najlepszej ósemce Australian Open. W 2022 r. Polka dotarła do półfinału, przegranego 4:6, 1:6 z Amerykanką Danielle Collins (11. WTA). Teraz Iga jest na dobrej drodze do wyrównania tego osiągnięcia. - Jestem całkiem niezła i jestem gotowa na to wyzwanie - mówiła Navarro na konferencji prasowej przed meczem ze Świątek.

Do tej pory Świątek grała z Navarro tylko raz. Było to w 2018 r. w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Charleston. Wtedy Świątek wygrała 6:0, 6:2. - Tak, pamiętam tamten mecz. Kiedy wspominam swoją karierę, wydaje mi się, że nie było zbyt wielu momentów, w których ktoś całkowicie zmiótł mnie z kortu. A wtedy zdecydowanie mnie zmieciono - wspomniała Amerykanka.

Wiadomo już, o jakiej porze należy się spodziewać meczu Świątek - Navarro, którego stawką jest awans do półfinału Australian Open.

Oto godzina meczu Świątek. Złe wieści dla kibiców

Organizatorzy Australian Open opublikowali plan gier na środę. Z niego dowiadujemy się, że mecz Igi Świątek z Emmą Navarro w ćwierćfinale Australian Open odbędzie się na korcie Rod Laver Arena, jako drugi w kolejności po starciu Madison Keys (14. WTA) z Eliną Switoliną (27. WTA). Spotkanie Polki z Amerykanką rozpocznie się nie przed godz. 3:00 czasu polskiego. Kibice będą musieli więc zarwać noc, by obejrzeć Świątek w akcji.

Zobacz też: Sceny na Australian Open. Podeszły do siatki i się zaczęło

Z kim Świątek może zagrać w półfinale AO? Właśnie ze zwyciężczynią meczu Keys - Switolina. W obu przypadkach Świątek ma dodatni bilans bezpośrednich spotkań. Dużo lepiej wypada on w kontekście Keys (4-1). W zeszłym roku Świątek ograła Keys dwukrotnie (po 6:1, 6:3), odpowiednio w półfinale w Madrycie i w ćwierćfinale w Rzymie. Świątek ograła też Switolinę w trzeciej rundzie turnieju w Dubaju, wygrywając 6:1, 6:4.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Świątek - Switolina w nocy z wtorku na środę od godz. 3:00 czasu polskiego w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.