Niemcy reagują po meczu Świątek - Lys. Tak napisali o Polce

Iga Świątek łatwiejszej przeprawy do ćwierćfinału Australian Open nie mogła sobie wymarzyć. W poniedziałek jej mecz rozpoczął się co prawda od break pointów, ale potem dominowała już tylko Polka. W zaledwie 59 minut rozbiła Evę Lys (128. WTA) 6:0, 6:1. Do urodzonej w Kijowie reprezentantki Niemiec nikt jednak nie miał wielkich pretensji.

Tak Niemcy piszą o Świątek. "Kilka poziomów wyżej"

"Odpada przy owacjach i brawach! Tenisowa bajka 'Lucky Lys' dobiegła końca" - na taki tytuł zdecydował się "Hamburger Morgen Post". - To był najważniejszy mecz w jej karierze, dobrze się przy nim bawiła, ale ostatecznie nie miała żadnych szans - podsumowano.

Niemieckie media podkreślały, że dla Lys sam awans do czwartej rundy był ogromnym sukcesem. 23-latki w ogóle nie byłoby w turnieju, gdyby nie wycofanie się Anny Kalinskiej. "Świątek kończy niesamowitą podróż Lys do Australii" - napisał w tytule niemiecki "Sportschau". - Niemiecka tenisistka nie przeszła kwalifikacji i była już prawie w samolocie do Niemiec, ale wskoczyła do turnieju jako szczęśliwa przegrana. Teraz nie miała szans w 1/8 finału. Już po 59 minutach perfekcyjna Świątek bezlitośnie weszła do ćwierćfinału i zakończyła bajkę Lys w Melbourne wynikiem 6:0, 6:1 - czytamy. Portal zaznaczył także, że Świątek była od niej "o kilka poziomów wyżej".

Świątek pogrzebała niemieckie marzenia. "Tenisowa bajka nagle się kończy"

W drodze do IV rundy Lys pokonała trzy wyżej notowane rywalki - Kimberly Birell (101. WTA), Warwarę Graczową (69. WTA) i Jacqueline Cristian (82. WTA). - Tenisowa bajka nagle się kończy, ale Lys wciąż może się cieszyć - zauważyła stacja NTV. - Już po 59 minutach zdecydowana faworytka wykorzystała pierwszą piłkę meczową. Dla Lys dotarcie do 1/8 finału pozostaje największym sukcesem w jej karierze, choć mogła stać się pierwszą kobietą "szczęśliwą przegraną" w erze Open, która dotarła do ćwierćfinału Wielkiego Szlema - odnotowano.

W podobnym tonie mecz opisywał także niemiecki Eurosport. - Eva Lys bez szans w starciu z Igą Świątek: wyjazd marzeń kończy się na 1/8 finału. Po 59 minutach wyraźnie uległa faworytce Idze Świątek 0:6, 1:6. Na pocieszenie Lys po raz pierwszy znajdzie się w pierwszej setce rankingu - czytamy.