Dwie godziny i 43 minuty! Oto rywalka Świątek w ćwierćfinale AO

Iga Świątek rozpędza się na Australian Open. Najpierw rozprawiła się z Kateriną Siniakovą, a później przejechała się po Rebecce Sramkovej i Emmie Raducanu. W poniedziałek zmierzyła się z Evą Lys. I z tą rywalką również poradziła sobie koncertowo (6:0, 6:1). Poznała już także przeciwniczkę, z którą przyjdzie jej zawalczyć w ćwierćfinale.

Rollercoaster w meczu Navarro z Kasatkiną. W pierwszym secie wojna nerwów dla Amerykanki

Wyłonił ją mecz Darii Kasatkiny z Emmą Navarro. Zapowiadało się na wyrównany pojedynek i taki też był. Dość powiedzieć, że tenisistki zaczęły grać kilkanaście minut przed Świątek, a skończyły kilkanaście minut po niej. Obie panie mierzyły się ze sobą po raz pierwszy. Na dodatek znajdowały się blisko siebie w rankingu WTA - Amerykanka jest ósma, a Rosjanka 10. Trudno było więc wskazać faworytkę.

Lepiej mecz rozpoczęła Navarro, bo już w drugim gemie odebrała serwis rywalce. Wyczyn ten powtórzyła przy kolejnej okazji i prowadziła 4:0. Wydawało się, że pewnie zmierza po zwycięstwo w pierwszym secie. Ale po dość ospałym początku rywalizacji przebudziła się Kasatkina. Efekt? Dwa przełamania z rzędu i znaczące odrobienie strat. Kasatkina miała szansę, by wyrównać na 4:4, ale jej nie wykorzystała.

Rosjanka przegrała przy własnym podaniu i chwilę potem rywalka prowadziła już 5:3. W dziewiątym gemie Navarro miała z kolei cztery piłki setowe, ale każdą z nich zaprzepaściła i została przełamana. Ale w gemie numer 10 Amerykanka dopięła swego. Po raz czwarty w tym secie przełamała rywalkę, tym razem do zera, i wygrała partię 6:4.

Kolejne zwroty akcji w drugim secie. Kasatkina wróciła do gry. A potem przyszedł trzeci set...

Drugą partię lepiej - bo od przełamania rywalki - rozpoczęła Kasatkina. Po chwili utrzymała podanie i prowadziła 2:0. Jej radość nie trwała jednak długo, bo Amerykanka szybko wyrównała. A na tym Navarro zatrzymywać się nie zamierzała. Tyle że przy stanie 3:3 została przełamana i ponownie to Kasatkina przejęła inicjatywę.

Ale na krótko. Choć prowadziła 4:3, to Amerykanka była w stanie wyrównać, a po chwili wyszła na prowadzenie - 5:4. Już tylko gem dzielił ją od zwycięstwa. Okazję miała przy serwisie Rosjanki. I to aż cztery. Tyle tylko, że żadnej z nich nie wykorzystała. I tym razem to się dla niej źle skończyło. W 11. gemie Navarro została przełamana i po chwili przegrała seta 5:7.

Tym samym o losach spotkania zadecydowała trzecia, znów pełna zwrotów akcji partia. Każda z zawodniczek miała problemy, aby utrzymać podanie. Dowód? Aż cztery przełamania w sześciu pierwszych gemach. I jak jedna wyszła na prowadzenie, to po chwili druga wyrównywała. Set toczył się więc cios za cios.

Najbardziej wyrównany był ósmy gem, w którym Navarro miała aż siedem break pointów. Ale znów je zmarnowała (4:4). Podobnie jak i Kasatkina w gemie numer 11, kiedy miała dwie szanse na przełamanie. Niewykorzystana okazja zemściła się na Rosjance. W kolejnym gemie została przełamana, co zaowocowało zwycięstwem Navarro po niemal trzygodzinnym boju.

Emma Navarro - Daria Kasatkina 6:4, 5:7, 7:5

Tym samym to Navarro zmierzy się ze Świątek w ćwierćfinale Australian Open. Jak dotąd tenisistki tylko raz stanęły po przeciwnej stronie siatki. Miało to miejsce przed siedmioma laty w Charleston. Wtedy górą była nasza rodaczka i to wyraźnie, bo wygrała 6:0, 6:2. Panie rywalizowały na glinie. Teraz zmierzą się na nawierzchni twardej.