Zasłabł na korcie AO przez morderczy upał. Błyskawicznie do niego ruszyli

Australian Open to jeden z najtrudniejszych turniejów tenisowych, także ze względu na wysokie temperatury panujące w Melbourne. Potrafią one dawać się we znaki zawodnikom oraz innym osobom przebywającym na korcie. Podczas meczu drugiej rundy miksta doszło do niepokojącej sytuacji z udziałem chłopca do podawania piłek. Z pomocą błyskawicznie ruszył mu Tim Puetz, a za Niemcem podążyły kolejne osoby.

