Kiedy mecz Igi Świątek w Australian Open? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Czwarta runda Australian Open to historycznie nie jest najprzyjemniejsze doświadczenie w karierze Igi Świątek. Przed tegoroczną edycją Polka grała w drabince głównej w Melbourne sześć razy i w połowie przypadków odpadała właśnie na tym etapie. Inna sprawa jest taka, że w każdym przypadku grała z kimś naprawdę mocnym. W 2020 roku jako 19-letnia nawet nierozstawiona tenisistka uległa o wiele bardziej doświadczonej Estonce Anett Kontaveit. Rok później Polka uległa ówczesnej wiceliderce światowego rankingu Simonie Halep. Natomiast w 2023 roku pokonała ją Jelena Rybakina.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Piątek odbudował karierę? Kosecki: Nie zdziwię się jeśli trafi do czołowego klubu

Świątek poprawi bilans czwartych rund Australian Open?

Żeby jednak nie było tak gorzko, Polce raz udało się przejść dalej. Mowa oczywiście o roku 2022, gdy dotarła do półfinału, a we wspomnianej IV rundzie po trudnym trzysetowym boju wyeliminowała Soranę Cirsteę. W tym roku liczymy na podobny rezultat co trzy lata temu. Szczególnie że tym razem Iga będzie wręcz murowaną faworytką do zwycięstwa. Na jej drodze stanie bowiem ktoś bardzo nieoczywisty.

Eva Lys pokazuje, co to znaczy wykorzystać drugą szansę

Eva Lys to dopiero 128. zawodniczka światowego rankingu. Niemka miała być już dawno w domu, bo przegrała w III rundzie eliminacji z Destanee Aiavą. Jednak pech i kłopoty zdrowotne Anny Kalinskiej oraz uśmiech losu, który pozwolił Lys zastąpić Rosjankę jako "szczęśliwa przegrana", dały Niemce drugą szansę. I ta z niej skorzystała. Ograła kolejno Kimberly Birell, Warwarę Graczową i Jacqueline Cristian, osiągając absolutnie najlepszy rezultat w swojej karierze. Urodzona na Ukrainie tenisistka już jest pewna co najmniej 91. pozycji w rankingu WTA, a potencjalna wygrana ze Świątek, dałaby jej awans nawet na 59. miejsce.

Oczywiście Polka ma co do tego inne plany. Sama Lys wie, że daleko jej do roli faworytki, na konferencji przedmeczowej wypowiadała się o Świątek z dużym respektem. Niemniej nie ma też nic do stracenia. Ona już jest pewna, że wyjedzie z Melbourne jako wielka wygrana. Dlatego Iga, choć pokazała ogromną moc, niszcząc 6:1, 6:0 Emmę Raducanu, musi uważać. Brak presji potrafi czasem zdziałać cuda.

Australian Open 2025. O której jutro gra Świątek? Kiedy mecz Iga Świątek - Eva Lys w Australian Open? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Eva Lys odbędzie się w poniedziałek 20 stycznia najwcześniej o godzinie 9:00 czasu polskiego. Tym razem kibice nie będą musieli wstawać w nocy. Transmisję przeprowadzi Eurosport, którego pakiet w Internecie można wykupić m.in. w Playerze, Polsat Box Go czy na platformie Max. My zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.