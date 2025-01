Nie do wiary, co Gauff napisała na kamerze. "Myślałam, że mnie to nie dotknie"

Coco Gauff w trzech setach pokonała Belindę Bencić i awansowała do ćwierćfinału Australian Open. Amerykanka kiepsko zaczęła spotkanie, ale później pozbierała się i zwyciężyła. Przy okazji znalazła też moment na zachwycenie fanów tym, co napisała na kamerze po meczu. Podobny wpis opublikowała w mediach społecznościowych? O co chodzi?

