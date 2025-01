Jest godzina meczu Świątek o ćwierćfinał AO! Kapitalne wieści dla kibiców

Iga Świątek przeszłą przez pierwsze trzy rundy Australian Open jak burza. Pewnie wygrała z Kateriną Siniakovą, Rebeccą Sramkovą i Emmą Raducanu. Nie straciła ani jednego seta. W każdym kolejnym meczu traciła mniej gemów. Brytyjka ugrała zaledwie jednego. Z kolei Eva Lys ma za sobą dwa trzysetowe boje z Warwarą Graczową i Jacqueline Cristian, a w pierwszej rundzie pewnie pokonała Australijkę Kimberly Birrell.

Godzina meczu Świątek korzystna dla polskich kibiców

To nie będzie pierwszy pojedynek między Igą Świątek i Evą Lys. Polka i Niemka grały ze sobą w 2022 r. w drugiej rundzie turnieju w Stuttgarcie. Wówczas Świątek jako liderka rankingu pokonała Lys w dwóch setach 6:1, 6:1.

Dla Niemki przygoda z Melbourne jest jak piękny sen. Już miała wyjeżdżać z Australii, ale w ostatniej chwili dowiedziała się, że może zagrać w turnieju wielkoszlemowym jako szczęśliwa przegrana z kwalifikacji. Korzysta z okazji, którą dał jej los.

Lys zajmuje dopiero 128. miejsce w rankingu WTA. To jedyna zawodniczka z drugiej setki rankingu, która pozostała w turnieju. Jest też pierwszą "lucky loserką", która dostała się do czwartej rundy, odkąd AO jest rozgrywane na kortach w Melbourne Park (od 1988 r.). Pewne jest, że po Australian Open wskoczy do pierwszej setki.

Dla Niemki mecz ze Świątek to będzie życiowa okazja. Polka będzie oczywiście faworytką, ale nie może zlekceważyć rywalki. A wszystko będzie się działo o dogodnej porze dla polskich kibiców.

Organizatorzy AO ujawnili plan poniedziałkowych meczów, wśród nich jest spotkanie Świątek - Lys. Polka i Niemka zagrają na Rod Laver Arena w sesji wieczornej, najwcześniej o godzinie 9:00 czasu polskiego. Wówczas w Melbourne będzie godz. 19:00.

Wcześniej na korcie centralnym zagrają Weronika Kudiermietowa z Eliną Switoliną oraz Jannik Sinner z Holgerem Rune. Po Świątek i Lys na kort wejdą Alex Michelsen i Alex de Minaur.

Do tej pory Polka nie grała w sesji wieczornej. W drugiej i trzeciej rundzie otwierała rywalizację na Rod Laver Arena. W pierwszej rundzie mierzyła się z Siniakovą na John Cain Arena w środku dnia meczowego.

Stawką meczu Świątek z Lys jest ćwierćfinał, w którym rywalką będzie lepsza z pary Emma Navarro - Daria Kasatkina.