Ashleigh Barty nie gryzła się w język ws. Collins. "Igę lubię, a Danielle..."

W marcu 2022 roku kibice Australijki Ashleigh Barty otrzymali fatalną informację. Ówczesna liderka rankingu WTA w wieku zaledwie 25 lat ogłosiła bowiem zakończenie swojej kariery, w trakcie której m.in. wygrała trzy turnieje wielkoszlemowe (Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 i Australian Open 2022). - Wygranie Wimbledonu było jedyną rzeczą, której pragnęłam przez całą moją karierę. Po zwycięstwie w 2021 roku zgasł we mnie ogień. Kocham moje życie w tej chwili - tłumaczyła. W lipcu 2023 Barty została mamą.

Ujawnili relację między Barty a Collins

W ostatnich dniach podczas Australian Open głośno było o Amerykance Danielle Collins. Nie ze względu na jej dobrą grę, ale fatalnie zachowanie. Dwa dni temu podczas meczu z Australijką Destanee Aiavą przesyłała kibicom sarkastyczne buziaki oraz ostentacyjnie pokazywała, że nie liczy się z ich obecnością. W dodatku po spotkaniu spojrzała w stronę kibiców, po czym klepnęła się w pośladek, okazując im jeszcze większy brak szacunku. Nic zatem dziwnego, że przed sobotnim meczem III rundy ze swoją rodaczką Madison Keys została głośno wybuczana.

Okazuje się, że Barty też nie lubi Collins, z którą grała w finale Australian Open 2022. Wtedy Australijka wygrała 6:3, 7:6 (7:2). "W swoich wspomnieniach w książce My Dream Time Barty określiła swój związek z Collins jako burzliwy, a poprzednie mecze z Amerykanką określiła jako brzydkie i męczące" - pisze "News.com.au".

"To, z kim zagram, miało zostać ustalone następnego dnia. Iga Świątek gra z Danielle Collins, a dla mnie równanie jest proste. Uwielbiam Igę, a z Danielle mam burzliwą relację. Chcę grać z Igą. Ale Danielle wygrywa i myślę o meczach, które rozegraliśmy w przeszłości i o tym, że nigdy nie były zabawne. Nigdy nie schodzę z kortu po grze z Danielle, myśląc: 'To był dobry tenis'. Każdy mecz był paskudną, męczącą walką" - pisała Barty.

Dziennikarze dodali, że Patrick Rafter, były słynny australijski tenisista przyznał kiedyś otwarcie, że Barty nie znosi Collins.

Natomiast dziennikarz Scott Gullan z australijskiego dziennika "Herald Sun" dodał, że Australijka nawet nienawidzi Amerykanki.

- Choć Barty jest zbyt miła, by powiedzieć to szczerze, nie martwcie się, nie ma absolutnie czasu dla Amerykanki. Pochodzenie ich konfliktu nie jest znane, ale dobrze skrywaną tajemnicą było to, że Barty nie mogła znieść Collins - przyznał Gullan.

Barty w swojej karierze oprócz trzech turniejów wielkoszlemowych w 2020 roku zdobyła brązowy medal igrzysk olimpijskich w grze mieszanej. W sumie wygrała też 15 turniejów rangi WTA.