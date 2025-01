Dramat na Australian Open! Rybakina wyszła i ogłosiła po meczu

Zdaniem ekspertów Jelena Rybakina może być najtrudniejszą przeciwniczką Igi Świątek w drabince Australian Open. Przypomnijmy, tenisistki mogą się zmierzyć ze sobą w półfinale. Zanim jednak do tego dojdzie, obie zawodniczki rozegrają swoje spotkania IV rundy. Polka zmierzy się z Niemką Evą Lys, która odpadła w kwalifikacjach, ale zastąpiła Annę Kalinską. Kazaszka z kolei musiała czekać na Madison Keys, która wyeliminowała Danielle Collins.

Dramat Jeleny Rybakiny w III rundzie Australian Open

Jednak w meczu Jeleny Rybakiny doszło do dramatu. Po czternastu minutach Kazaszka potrzebowała pomocy medycznej. Fizjoterapeuta rozmasowywał jej dolną część pleców, co mogło przedwcześnie zakończyć jej udział w Australian Open.

"Od razu po powrocie na kort przełamała Jastremską, choć potrzebowała do tego trzech break pointów. Dalej kontrolowała tempo spotkania, utrzymywała dobry serwis. To wystarczyło, by wygrać seta 6:3" - relacjonował Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl. Ostatecznie tenisistka pokonała ból i Dajanę Jastremską 6:3, 6:4 i awansowała do kolejnej rundy.

Jelena Rybakina szczerze o swojej sytuacji: Potrzebuję magii

Po meczu tenisistka została zapytana o to, czy wszystko w porządku z jej plecami. "Nie bardzo. Zobaczę się z moim fizjoterapeutą i mam nadzieję, że zrobi coś magicznego. Nie jest dobrze, ponieważ to dolny odcinek pleców. Miejmy nadzieję, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy" - wyznała, cytowana przez BBC.

"Szczerze mówiąc, na razie nie wygląda to zbyt dobrze" - podkreśliła.

Jelena Rybakina w ostatnim czasie miała sporo problemów i urazy wykluczały ją z gry. Z igrzysk olimpijskich w Paryżu wykluczyło ją ostre zapalenie oskrzeli. Z kolei po awansie do II rundy US Open postanowiła się wycofać z powodu urazu. " Z tego samego powodu 25-latka zrezygnowała ze startu w turnieju WTA 500 w Seulu. A to nie był koniec. We wrześniu reprezentantka Kazachstanu ogłosiła wycofanie z zawodów WTA 1000 w Pekinie, gdzie w zeszłym roku dotarła do półfinału. A dzień później potwierdziła, że zabraknie jej także w turnieju WTA 1000 w Wuhan" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.