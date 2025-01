Tak organizatorzy AO potraktowali Igę Świątek. Nie do pomyślenia

W Melbourne od kilku dni trwa Australian Open - pierwszy wielkoszlemowy turniej w tym roku. Organizatorzy kilkukrotnie krytykowani byli już za plan gier. Ich decyzje dotyczące wyznaczania danych spotkań na poszczególnych kortach mogą wywoływać sporo wątpliwości.

Pierwsze zdziwienie nastąpiło już drugiego dnia, gdy Iga Świątek mecz pierwszej rundy z Kateriną Siniakową nie zagrała na jednym z dwóch głównych obiektów, a dopiero na trzecim co do ważności korci John Cain Arena. Z tego powodu jej spotkanie nie było w Polsce emitowane w stacji Eurosport, a jedynie na platformie Max.

Iga Świątek poza głównymi kortami

Nadawca zdecydował, że przed 6:00 rano czasu polskiego będzie pokazywał u nas na antenie Eurosportu 1 i Eurosportu 2 głównie mecze z kortów Rod Laver Arena i Margaret Court Arena - najważniejszych w kompleksie Australian Open. Świątek pojedynek pierwszej rundy zaczęła wtedy około 4 rano.

To rzecz niespotykana chociażby w Paryżu. Tam nasza tenisistka prawie nie schodzi z obiektu głównego imienia Philippe’a Chatriera. Ostatni swój mecz na mniejszym obiekcie w rywalizacji wielkoszlemowej w stolicy Francji rozegrała trzy lata temu w drugiej rundzie przeciwko Alison Risk - na drugim w hierarchii obiekcie im. Suzanne Lenglen. Na mniejszym korci niż dwa główne Polka grała w Roland Garros ostatni raz cztery lata temu, gdy dopiero wchodziła do ścisłej czołówki tenisa.

Organizatorzy Australian Open nie mniej zaskoczyli w środę, gdy hitowy pojedynek drugiej rundy Karolina Muchowa - Naomi Osaka zdecydowali się rozegrać na Kia Arena - czwartym co do ważności korcie w Melbourne. Kibice nie rozumieli tej decyzji, dziennikarze również. Czeszka to była finalistka Roland Garros czy półfinalistka US Open, a Osaka ma na koncie cztery tytuły wielkoszlemowe.

- Mam wrażenie, że organizatorzy w tym roku nie dojeżdżają z harmonogramem - oceniał na X Dawid Żbik, komentator Eurosportu. Podobny komentarz znaleźliśmy na profilu "z Kortu" na X. - Mecz Karolina Muchova - Naomi Osaka na Kia Arena. No lekki żart, nie powiem - dodał.

Kibiców męskiej tenisa zmartwił także pomysł, by dwukrotnie wyznaczyć w tej samej porze mecze Novaka Djokovicia i Carlosa Alcaraza. Ich pojedynki pierwszej i drugiej rundy toczyły się prawie równolegle. Serb i Hiszpan mogą trafić na siebie już w ćwierćfinale.

Pecha mają też Włosi, gdy w sobotę w podobnym czasie rywalizować będą wieczorem na kortach AO Jannik Sinner, Lorenzo Musetti i Jasmine Paolini. To już jednak nie wina organizatorów, a bardziej kwestia klęski urodzaju włoskiego tenisa, który w imponujący sposób rozwinął się w ostatnich latach. Wiele nacji może im zazdrościć dziś sukcesów w tej dyscyplinie.

Część z kontrowersyjnych decyzji władz Australian Open ma swoje podłoże w wyznaczaniu większości spotkań gospodarzy na dwa główne obiekty. To praktyka często stosowana w Wielkim Szlemie, więc i tym razem nie powinna nas zaskakiwać.

Tylko w Melbourne jest możliwe, by w sesji wieczornej na korcie centralnym zaplanowano mecz Australijki Oliwii Gadecki (106. WTA) z Rosjanką Weroniką Kudermietową (17.). Podobnie dzieje się w Paryżu czy Nowym Jorku. Wszystkiego jednak nie da się wytłumaczyć faworyzowaniem występów gospodarzy.

Bardziej doceniają tenisistki

Zaskakująco pozytywnie organizatorzy podchodzą zaś do spotkań kobiecej drabinki na głównym obiekcie. W sesji wieczornej rozgrywanej od 19:00 czasu lokalnego odbywają się zawsze dwa mecze - jeden męskich rozgrywek i jeden damskich. Dzięki temu tenisistki także mogą występować w najlepszym czasie antenowym.

Zupełnie inaczej podchodzą do tego np. Francuzi. W ostatnich dwóch edycjach Roland Garros ani razu w sesji wieczornej nie postawili na mecz kobiecej drabinki. Z tego powodu dyrektorka turnieju Amelie Mauresmo, była czołowa tenisistka świata, nie raz spotykała się z krytyką.

W sobotę w Melbourne trwa dokończenie spotkań trzeciej rundy singla pań i panów. Od niedzieli rozgrywane będą już pojedynki czwartej rundy, bo turniej wchodzi w drugi i zarazem ostatni tydzień rywalizacji. Finał kobiet w sobotę 25 stycznia od godziny 9:30 czasu polskiego, dzień później o tej samej porze finał gry pojedynczej mężczyzn.