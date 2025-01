Konflikt na linii Świątek - Collins. "Jest coraz bardziej agresywna"

W ostatnich tygodniach Danielle Collins wywołuje ogromne kontrowersje zachowaniem na korcie oraz poza nim. Szczególnie podpadła polskim kibicom, kiedy to na igrzyskach olimpijskich najpierw trafiła Igę Świątek piłką w klatkę piersiową, a później powiedziała, że Polka jest fałszywa. Później jeszcze ostentacyjnie okazywała niechęć wobec Polki podczas United Cup, a w internecie napisała "nowy rok, stara ja".

Zobacz wideo Iga Świątek atakowana przez wielką rywalkę! Otwarty konflikt [To jest Sport.pl]

- Pod koniec dnia, jeśli nie potrafimy śmiać się z siebie i traktować rzeczy lekko, to co, do c*****y, robimy? Mam wrażenie, że wiele rzeczy jest wyrywanych z kontekstu, a kibice myślą, że znają zawodników osobiście. Myślą, że znają wszystkie tajniki tego, co dzieje się na co dzień, ale prawda jest taka, że tak naprawdę nie wiedzą - tłumaczyła się Collins na konferencji prasowej.

Iskry na linii Iga Świątek - Danielle Collins. "Jest kosa"

O całej sytuacji pomiędzy Igą Świątek, a Danielle Collins głos zabrali eksperci programu "To jest Sport.pl". Już na samym początku wprost wszystko nazwał Dominik Wardzichowski. - Tam iskrzy. Wpisy, zdjęcia. No jest taka kosa, jest kosa - zaczął dziennikarz Sport.pl.

- Już od jakiegoś czasu Collins olewa, ignoruje Igę Świątek. Było takie spotkanie, kiedy nie podała Idze ręki po meczu i miała pretensje o przedłużenia gry. Podeszła do siatki i powiedziała coś w stylu "nie musisz być taka fałszywa" - dodał Wardzichowski, wyjaśniając początek "kosy" na linii Polka - Amerykanka.

- Collins rozgrywa jednoosobowy beef z Igą Świątek - komentował z kolei Piotr Wesołowicz. "Beef" to określenie znane między innymi ze środowiska rapowego, gdzie raperzy mają "beef", czyli prowadzą ze sobą wojnę. To określenie przeniknęło również do środowiska sportowego. - Iga nie reaguje, Collins nagrywa dissy, ale nikt w Polsce i na świecie tego nie słucha. Ona twierdzi, że to najlepszy beef w historii amerykańskiego rapu. Tak można to okreslić - dodał Wesołowicz.

- Mam wrażenie, że Collins chce być jak Michael Jordan i rozgrywa grę w grze. Chce pobudzić się do lepszych występów. Miała kończyć karierę, została i musi dać sobie bodziec. Jest coraz bardziej agresywna. O ile Jordan był klasą, to Collins nie może kupić klasy. Ona chce się nazywać "Danimal", czyli chce być zwierzęciem na korcie - podsumował wszystko Wesołowicz.

