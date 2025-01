Legenda tenisa straciła wszystko. Złodzieje skorzystali z okazji

7 stycznia w Palisades rozpoczął się pożar, którego wciąż nie udało się opanować. Ogień zabił do tej pory 10 osób, ewakuowano już ponad 100 tysięcy mieszkańców, a zniszczonych zostało kilka tysięcy domów. Pożar - zwłaszcza na początku - rozprzestrzeniał się bardzo szybko.

Legenda tenisa straciła trofea. Złodzieje wykorzystali ewakuację

Płomienie dotarły też do Brentwood - dzielnicy, w której mieszka Pam Shriver. Z tego powodu wielokrotna zwyciężczyni Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu oraz US Open w deblu, również postanowiła się ewakuować. Była tenisistka wzięła ze sobą do hotelu w Marina del Rey najważniejsze rzeczy - w tym m.in. trofea. To wydawało się dobrą decyzją, bo zdarzały się już przypadki szabrownictwa w opustoszałych dzielnicach.

Jak się jednak okazuje złodzieje i tak ją okradli. Auto Pam Shriver zostało skradzione z hotelowego parkingu, o czym poinformowała w mediach społecznościowych.

"Razem z synem jesteśmy na komendzie policji, gdzie zgłaszamy kradzież naszego samochodu z parkingu hotelu, do którego się ewakuowaliśmy, gdy wybuchł pożar. To było auto, w którym przechowywałam większość najważniejszych trofeów w oczekiwaniu na możliwość bezpiecznego powrotu do domu" - napisała na Twitterze.

Jak podała telewizja ESPN wśród skradzionych przedmiotów znajdowało się m.in. pięć pucharów US Open, pięć tarcz Roland Garros i jedno trofeum Australian Open.

Pam Shriver obecnie jest ekspertką telewizyjną oraz trenerką Donny Vekić. Amerykanka nie pojechała do Australii, bo pomaga rodzinie w Los Angeles. Chorwatka mimo jej braku na razie radzi sobie naprawdę dobrze i wywalczyła awans do IV rundy Australian Open. W niej zagra z Anastasiją Pawluczenkową.