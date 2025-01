Tyle Fręch zarobiła za Australian Open. Kosmos

Na inaugurację Australian Open Magdalena Fręch zmierzyła się z Poliną Kudiermietową (57. WTA), którą w efektownym stylu pokonała 6:4, 6:4. Los chciał, że w drugiej rundzie Polka trafiła na kolejną Rosjankę -Annę Blinkową (73. WTA). Pomimo porażki do zera w pierwszym secie 26-latka szybko ocknęła się w kolejnych partiach. W drugiej identycznie zrewanżowała się rywalce, również nie pozwalając jej ugrać żadnego gema, a w trzecim secie triumfowała 6:2. Dzięki temu awansowała do trzeciego etapu pierwszego wielkoszlemowego turnieju w 2025 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Marcisz ze złotem w biegach narciarskich na uniwersjadzie w Turynie!

Tyle Magdalena Fręch zarobiła za udział w AO. Robi wrażenie

Tam na Fręch czekała Mirra Andriejewa, czyli 15. obecnie rakieta damskiego touru. Była to również trzecia Rosjanka, z którą nasza zawodniczka mierzyła się na tegorocznej edycji AO. Choć 17-latka była postrzegana jako zdecydowana faworytka, to Polka zaprezentowała się naprawdę bardzo solidnie. Szczególnie w drugim secie, kiedy ograła ją 6:1. W niektórych momentach frustracja Andriejewej sięgała zenitu.

"Mirra Andriejewa najpierw przepraszała Magdalenę Fręch po szczęśliwie zdobytych punktach w pierwszym secie, a potem coraz bardziej się denerwowała własną niemocą. Polka w swoim stylu grała bardzo cierpliwie, ale w pewnym momencie i ona zaczęła się złościć, bo czuła, gdy powoli zaczęła ulatywać jej szansa na zwycięstwo i występ w wielkim hicie z udziałem Aryny Sabalenki" - relacjonowała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Niestety bój Magdaleny Fręch z Rosjanką nie miał szczęśliwego zakończenia. W trzeciej odsłonie meczu 26-latka zdołała ugrać tylko dwa gemy i ostatecznie poległa 2:6, 6:1, 2:6. Tym samym zakończyła udział w Australian Open na etapie trzeciej rundy, co i tak jest naprawdę przyzwoitym wynikiem! Zwłaszcza biorąc pod uwagę klasę rywalki, z jaką przyszło jej się mierzyć.

Zobacz też: Fyrstenberg nie ma złudzeń przed meczem Świątek - Raducanu. "Jest na innym poziomie"

Za dotarcie do 1/16 finału Australian Open Magdalena Fręch otrzyma także całkiem pokaźną sumę. Zgodnie z wynagrodzeniami przygotowanymi przez organizatorów na jej konto trafi 290 tys. dolarów australijskich, czyli nieco ponad 745 tys. złotych! Za awans do czwartej rundy Polka zgarnęłaby natomiast 420 tys. dolarów australijskich, co w przeliczeniu na złotówki dałoby już ponad milion złotych. W tym roku pula nagród została względem zeszłego roku została zwiększona o 12 proc. i wynosi 96,5 mln dolarów australijskich.