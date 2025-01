Sceny w meczu Badosy. Kamery wszystko pokazały

Badosa na żadnym turnieju wielkoszlemowym nie doszła dalej niż do czwartej rundy. Podczas Australian Open to może się zmienić. Hiszpanka najpierw wygrała z Wang Xinyu (6:3, 7:6), a następnie poradziła sobie z reprezentantką gospodarzy Talią Gibson (6:1, 6:0). W trzeciej rundzie jej rywalką była Marta Kostiuk.

Gorąca "dyskusja" podczas Australian Open. O co chodziło Badosie?

Mecz Badosy z Kostiuk był do tej pory jej najtrudniejszym pojedynkiem. Hiszpanka wygrała pierwszego seta 6:4, ale w drugim długo zapowiadało się na kompletną klęskę. Po pierwszych pięciu gemach... przegrywała 0:5. To właśnie w tym momencie kamera przyłapała ją na rozmowie z - wydawałoby się - wspierającym ją z trybun Stefanosem Tsitsipasem. Badosa gestami kierowanymi w kierunku swojego partnera dawała znać, że jeśli chce, to sam może wejść na kort. Grek odpowiedział znakami, które mówiły wprost - "Spokojnie".

Badosa jeszcze w tym samym secie była blisko odrobienia strat. Ostatecznie przegrała 4:6. Ta nieskuteczna pogoń za wynikiem najwidoczniej dobrze na nią wpłynęła, bo w kolejnej części meczu było już dużo lepiej. Wyszła na prowadzenie 3:0 i Ukrainka nie dała już rady skutecznie odpowiedzieć. Badosa wygrała trzeciego seta 6:3 i awansowała do czwartej rundy.

Po zakończeniu spotkania wyjaśniła w wywiadzie sytuację z gestykulacją. - Tak naprawdę mówiłam to do swojego trenera. Ale on (Stefanos Tsitsipas przyp. red.) bardzo mnie wspierał, dawał mi niesamowite rady, polecał mi być agresywną i iść po swoje. Pomagał mi w każdym punkcie. Wydaje mi się, że denerwował się bardziej niż ja, ale naprawdę cieszę się z jego wsparcia - powiedziała Hiszpanka.

Badosa wciąż nie poznała rywalki, z którą przyjdzie jej zagrać w czwartej rundzie. Będzie nią zwyciężczyni meczu Olga Danilović - Jessica Pegula. To spotkanie odbędzie się w piątek 17 stycznia około godziny 11:00.