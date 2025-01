Wielkie poruszenie po meczu Fręch w AO. Zero wątpliwości

Niestety! W piątkowy poranek polskiego czasu Magdalena Fręch odpadła z Australian Open. W trzeciej rundzie Polka zmierzyła się z Mirrą Andriejewą, czyli wschodzącą gwiazdą tenisa. Nasza zawodniczka walczyła do samego końca. Urwała nawet seta, jednak to nie wystarczyło. Rosjanka zwyciężyła 6:2, 1:6, 6:2 i awansowała do kolejnego etapu. "Przeminęło z wiatrem, ale to był fajny mecz oraz dobre Australian Open dla Magdaleny Fręch " - piszą eksperci.

3 Fot. REUTERS/Jaimi Joy Otwórz galerię Na Gazeta.pl