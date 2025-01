Co za rollercoaster! Fręch doprowadziła do frustracji złote dziecko tenisa

Mirra Andriejewa najpierw przepraszała Magdalenę Fręch po szczęśliwie zdobytych punktach w pierwszym secie, a potem coraz bardziej się denerwowała własną niemocą. Polka w swoim stylu grała bardzo cierpliwie, ale w pewnym momencie i ona zaczęła się złościć, bo czuła szansę na zwycięstwo i występ w wielkim hicie z udziałem Aryny Sabalenki. Ale drugi powrót z rzędu Fręch się nie udał i z liderką światowego rankignu zagra wyżej notowana Andriejewa.

Idealnym scenariuszem dla polskich kibiców byłoby obejrzenie w piątek wczesnym rankiem meczu trzeciej rundy Australian Open między Fręch a Magdą Linette. Ale już po pierwszej fazie turnieju stało się jasne, że do takiego spotkania nie dojdzie (druga z Polek przegrała wtedy z Japonką Moyuką Uchijimą). Nagrodą pocieszenia był mecz 27-letniej Fręch i młodszą o dekadę Andriejewą, ale brakło w nim szczęśliwego zakończenia.

Zarówno Fręch, jak i Andriejewa 12 miesięcy temu dotarły w Melbourne do 1/8 finału, co było ich najlepszym wynikiem w tej imprezie. Teraz stawką ich pierwszego w karierze pojedynku było powtórzenie tamtego osiągnięcia. Niespodzianki nie było - o awans do ósemki zagra Rosjanka.

Dla obu tych zawodniczek poprzedni sezon był najlepszym w karierze, ale ich drogi do tych sukcesów znacząco się różniły. Rosjanka to złote dziecko światowego tenisa. Po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę dwa lata temu, gdy dotarła do 1/8 finału w Madrycie. Wiele zawodniczek i zawodników marzy, by na koniec kariery móc pochwalić się takimi osiągnięciami, jakie ona ma na koncie jako 17-latka. Bo mowa tu o wielkoszlemowym półfinale (Roland Garros 2024), który osiągnęła po odprawieniu samej Aryny Sabalenki, wygranym turnieju WTA i finale takiej imprezy, mianie 15. rakiety globu (jest jedyną nastolatką w Top100) oraz wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża w deblu. I to wszystko mimo ograniczonej liczby startów, którą wymuszają na niej przepisy dotyczące zawodniczek poniżej 18. roku życia.

Fręch, której na przestrzeni lat nie omijały kłopoty zdrowotne, z kolei dość długo czekała. Do 2023 roku jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie było przejście raz drugiej rundy. Przełom nastąpił właśnie rok temu na antypodach. Co prawda w trzech pozostałych turniejach tej rangi przegrała mecze otwarcia, ale w drugiej połowie sezonu notowała świetne wyniki w zawodach WTA. Triumf w Guadalajarze, finał w Pradze i ćwierćfinały w Wuhan oraz Nottingham mocno przyczyniły się do tego, że zanotowała wielki skok w światowym rankingu i wdarła się do Top30.

Końcówka sezonu była pierwszym sygnałem zwiastującym kłopoty Fręch. Przegrała wtedy trzy kolejne mecze i tak samo skończyły się jej dwa pierwsze starty w nowym sezonie. Trudno było wtedy o optymizm przed Australian Open. Tym bardziej, gdy po awansie do drugiej rundy opowiadała, że ostatnia gorsza passa była związana ze złamanym palcem u nogi. A Andriejewa poprzedni sezon zakończyła finałem w Ningbo, a obecny zaczęła od półfinału w Brisbane.

Fręch bardzo efektowny powrót zaliczyła już w drugiej rundzie, gdy jej rywalką była inna Rosjanka. Przegrała pierwszego seta z Anną Blinkową (73.WTA) 0:6, by dwa kolejne wygrać 6:0, 6:2. Andriejewa to wyższa półka, ale z racji młodego wieku jej gra bywa bardzo nierówna. A to bardzo dogodna sytuacja dla zawodniczki tak cierpliwej i walecznej jak 27-latka z Łodzi.

Początek pierwszego seta zupełnie jej uciekł. Przebudziła się dopiero przy wyniku 0:3. Kibice mocno ją dopingowali, ale wyraźnie brakowało jej energii. Andriejewa grała zaś wówczas spokojnie i pewnie kończyła akcje.

Sytuacja znacząco zmieniła się w drugiej odsłonie. Fręch zaczęła grać agresywniej, a Rosjanka zaczęła popełniać więcej błędów. Błędów, po których coraz bardziej się denerwowała. Najpierw uderzyła rakietą o kort, potem zdenerwowana przemawiała do swojego sztabu, a następnie dyskutowała z sędzią. Polka zaś spokojnie robiła swoje i doprowadziła do remisu.

Jak wiele kosztowało faworytkę to zwycięstwo było słychać w decydującej partii. Po ważnych punktach zginała się w pół, zaciskała pięść i krzyczała. Wyraźnie próbowała sama sobie dodać energii. Przyniosło to efekt. Fręch z kolei zaczęło coraz bardziej brakować paliwa. Teraz to ona denerwowała się własną niemocą. Kolejnego zwrotu akcji już nie było.