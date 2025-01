Tak światowe media piszą o tym, co zrobiła Świątek

"Iga Świątek nie pozostawiła szans", "nie napotyka żadnych trudności", "kolejny szybki dzień w pracy" - tak światowe media opisują to, co zrobiła Iga Świątek. W drugiej rundzie Australian Open potrzebowała nieco ponad godziny, by rozprawić się z Rebeccą Sramkovą. Przekonujący triumf wywarł piorunujące wrażenie nie tylko na polskich kibicach. Oto jak piszą o nim za granicą.

3 Fot. REUTERS/Tingshu Wang Otwórz galerię Na Gazeta.pl