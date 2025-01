Świątek podjęła decyzję w sprawie WOŚP. Ogłosiła to na Instagramie

Iga Świątek aktualnie walczy o jak najlepszy wynik w Australian Open. Polka w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego awansowała do III rundy tego wielkoszlemowego turnieju. Przypomnijmy, że druga rakieta świata pokonała Rebeccę Sramkovą 6:0, 6:2 i zmierzy się w kolejnej fazie z Emmą Raducanu.

Iga Świątek przygotowała coś specjalnego na finał WOŚP

Mimo że Polka znajduje się około 14 tys. kilometrów od domu, to nie zapomina o corocznym wydarzeniu organizowanym przez WOŚP. "33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. I choć jestem w Australii, jak co roku dołączam do akcji Fundacji WOŚP. Wierzę, że razem mamy niesamowitą moc pomagania!" - napisała Iga Świątek na swoim Instagramie.

"W tym roku wspólnie z LEGO przygotowaliśmy wyjątkowy zestaw. Moja rakieta z sezonu 2024, którą grałam wiele meczów (nawet widać na niej niebieskie ślady) z autografem oraz unikalny obraz z klocków LEGO upamiętniający wygraną w Roland Garros. Obraz składa się z aż 13 815 klocków w 43 kolorach – uwielbiam go. Pomagajmy, do końca świata i jeden dzień dłużej" - czytamy.

W momencie pisania tego artykułu cena pamiątek od Igi Światek wynosi 25 250 zł. Link do licytacji można znaleźć tutaj. Warto podkreślić, że tenisistka nie jest jedyną osobą ze świata sportu i show-biznesu, która zdecydowała się na wsparcie WOŚP. Wśród nich znaleźli się m.in. Maciej Musiał, który posprząta dom, Michał Wiśniewski, który zagra prywatny koncert, czy Jan Zieliński, który na licytację przekazał rakietę z finału Wimbledonu 2024.

Cel 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W tym roku cel 33. Finału WOŚP to: Gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej! "Motywem przewodnim 33. Finału WOŚP jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci" - napisano na oficjalnej stronie.

"Choroby nowotworowe to druga, zaraz po wypadkach, najczęstsza przyczyna zgonów dzieci w Polsce. Rocznie na raka zapada około 1 100 dzieci, a 3 000 pozostaje w trakcie intensywnego leczenia. Wraz z rozwojem onkologii, liczba wyleczeń wzrosła do ponad 80%, co stawia Polskę na równi z krajami Europy Zachodniej czy Stanami Zjednoczonymi. Leczenie nowotworów dziecięcych wymaga jednak olbrzymich nakładów sprzętowych i diagnostycznych. Dzięki zebranym podczas 33. Finałowi WOŚP środkom możliwe będzie doposażenie placówek medycznych, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Fundacja wspiera również leczenie nieonkologicznych schorzeń hematologicznych, które są jednymi z najczęstszych chorób przewlekłych wśród dzieci" - czytamy.

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliardy złotych i kupiła 74,5 tysiąca urządzeń. Ostatnią zbiórkę - w styczniu 2024 roku - dedykowano chorobom płuc.