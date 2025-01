Raducanu ujawnia przed meczem ze Świątek. Oczyściła atmosferę

W 2021 roku Emma Raducanu (61. WTA) zaskoczyła cały tenisowy świat, triumfując na US Open. Niestety jej kariera mocno wyhamowała przez wiele problemów zdrowotnych. Obecnie wszystko wskazuje na to, że Brytyjka powoli odzyskuje optymalną formę. W ostatnich dniach rywalizuje na Australian Open, gdzie idzie jej świetnie. Najpierw po dwóch tie-breakach pokonała Jekatierinę Aleksandrową (31. WTA), a w nocy ze środy na czwartek uporała się z Amandą Anisimową (35. WTA), zwyciężając 6:3, 7:5.

Raducanu wróciła do sytuacji z Murray'em. Jej słowa nie pozostawiają złudzeń

W Melbourne pojawił się także Andy Murray. Tym razem nie w roli zawodnika, a trenera Novaka Djokovicia, któremu pomaga w wygrywaniu kolejnych meczów. Latem zeszłego roku podczas Wimbledonu Emma Raducanu miała wystąpić w mikście z Murray'em, który ogłosił wówczas, że to jego ostatni tour w karierze. Brytyjski duet miał rywalizować w All England Club.

Tymczasem dosłownie na kilka godzin przed wyjściem na kort tenisistka wycofała się z finałowego meczu. Powodem był uraz nadgarstka. Czy 37-latek ma żal do młodszej koleżanki o tamtą sytuację? W tym temacie głos po starciu z Anisimową zabrała sama Raducanu.

Okazuje się, że Andy Murray pogratulował jej awansu do trzeciej rundy Australian Open. Ta zaś wykorzystała moment, aby wyjaśnić incydent z zeszłego roku. - Wysłałam mu długą wiadomość, a on przyjął ją bardzo dobrze i odpowiedział, że jest rozczarowany, ale rozumie. Teraz wszystko jest już dobrze - ujawniła w rozmowie z agencją prasową PA.

- Nie czułam się dobrze, więc napisałam do niego SMS-a, a on odpisał i była to naprawdę miła wiadomość. Cieszę się, że to zrobiłam i mam tylko nadzieję, że nie będzie mnie za bardzo nienawidził! To ktoś, kogo bardzo szanuję, a ja po prostu nie chciałam, żeby w powietrzu unosiło się negatywne napięcie. Po prostu tego nie chciałam. Był jednym z moich idoli i nadal nim jest, biorąc pod uwagę wszystko, co osiągnął, pochodzenie z Wielkiej Brytanii, ten sam system szkolenia i wszystko inne - mówiła, dodając przy okazji, że "fajnie jest widzieć go tutaj z Novakiem Djokoviciem".

Na etapie 1/16 finału Raducanu zmierzy się z Igą Świątek (2. WTA).