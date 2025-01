Świątek czeka na mecz, a tu takie słowa o Gauff. Tego się nie spodziewaliśmy

Trzy najlepsze tenisistki rankingu WTA są już w trzeciej rundzie Australian Open i mogą wyczekiwać na kolejne spotkania. Iga Świątek (2. WTA) może trafić na Arynę Sabalenkę (1. WTA) bądź Coco Gauff (3. WTA) dopiero w finale turnieju w Melbourne. Z kolei Białorusinka z Amerykanką mogą spotkać się w półfinale, jeśli oczywiście wygrają swoje kolejne spotkania.

Coco Gauff jak Serena Williams? Była mistrzyni Australian Open nie ma wątpliwości

Która z nich jest jednak największą faworytką do wygrania? Wydaje się, że Aryna Sabalenka, która triumfowała w Australian Open w 2023 i 2024 roku. Z kolei Iga Świątek tylko raz grała w półfinale (w 2022 roku). Raz w najlepszej czwórce znalazła się Coco Gauff (w ubiegłym roku).

Która z nich jednak ma najwięcej wspólnego z Sereną Williams? Zdaniem Danieli Hantuchovej jest to Coco Gauff - Czuję, że gdy przychodzi czas na turniej, to mam takie samo odczucie, jakie miałem, kiedy była Serena. Nie da się wyjaśnić, co to jest, ale to jest jak aura, którą ma wokół siebie. Spokój, pewność siebie, po prostu wszystko w Coco w tym roku wydaje się w porządku - oceniła zdobywczyni Karierowego Wielkiego Szlema w mikście cytowana przez nine.com.au.

- Mówimy o Sabalence jako o wyraźnej faworytce, ale jeśli jest jedna zawodniczka, która sprawi jej problemy, to zdecydowanie Coco i nie zdziwiłabym się, gdyby w tym roku odeszła z trofeum - podsumowała.

Coco Gauff ma już za sobą triumf w tym roku w drużynowym United Cup, gdzie w finale wygrała 6:4, 6:4 z Igą Świątek. W trzeciej rundzie Australian Open Amerykanka zmierzy się z Leylah Fernandez (29. WTA).