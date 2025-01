Oto najpiękniejsza historia Australian Open! Może zagrać ze Świątek

1:6, 6:2, 4:6 - takim wynikiem zakończył się mecz Evy Lys (128. WTA) w finale kwalifikacji Australian Open przeciwko Destanee Aiavie (195. WTA). Wtedy wydawało się, że to koniec przygody w Melbourne dla niemieckiej tenisistki. Jednak zwrot akcji nastąpił, gdy rozgrywane były mecze pierwszej rundy. W ostatniej chwili z powodów zdrowotnych z rywalizacji wycofała się Anna Kalinska (16. WTA), a w jej miejsce do drabinki jako "szczęśliwa przegrana" wskoczyła Eva Lys.

Wydawało się, że Lys już w pierwszej rundzie czeka trudna przeprawa, gdyż trafiła na Australijkę Kimberly Birrell (101. WTA). Jednak nic bardziej mylnego. W zaledwie 72 minuty urodzona w Kijowie 23-latka wygrała 6:2, 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie.

Eva Lys z życiowym wynikiem w Australian Open. Niedługo może zagrać z Igą Świątek

W niej czekała na nią o wiele wyżej notowana rywalka, którą była Warwara Graczowa (69. WTA). Obie panie rozegrały blisko dwugodzinne spotkanie, które zakończyło się wygraną Evy Lys 6:2, 3:6, 6:4! Tym samym Niemka awansowała do trzeciej rundy Australian Open, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze w historii startów w turniejach wielkoszlemowych. Dotychczas grała tylko raz w drugiej rundzie US Open w 2023 roku.

Po wyrwanej Graczową Lys upadła z radości na kort, potem wyściskała siostrę, co tylko pokazuje, jak piękną i niespodziewaną historię pisze tenisistka podczas tego turnieju.

W trzeciej rundzie Australian Open Eva Lys zagra z Rumunką Jaqueline Cristian (82. WTA). Zwyciężczyni tego meczu w czwartej rundzie zagra z lepszą z pary Iga Świątek (2. WTA) - Emma Raducanu (61. WTA).