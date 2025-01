Słowacy od rana piszą o tym, co zrobiła Świątek. "Okrutny koniec"

0 - tyle gemów w pierwszym secie meczu drugiej rundy Australian Open przeciwko Idze Świątek (2. WTA) ugrała Rebecca Sramkova (49. WTA). Nasza zawodniczka zdominowała reprezentantkę Słowacji na dosłownie każdej płaszczyźnie. Scenariusz w drugiej partii był bardzo podobny, z tym że Polka pozwoliła zgarnąć rywalce dwa honorowe gemy. Wszystko rozstrzygnęło się w godzinę.

Tak Słowacy podsumowali mecz Sramkovej. Dosadnie

"Możliwość zagrania z najlepszą zawodniczką świata ostatnich lat to z pewnością była dla Sramkovej nagroda. I dowód, że wypracowała sobie coś godnego uwagi. Ale teraz przejdźmy do pewnych liczb Igi. Otóż tak się składa, że od początku 2023 roku - czyli od czasu, który analizujemy w kontekście Słowaczki – Polka wygrała aż 111 ze 120 meczów z rywalkami spoza top 10! Świątek to po prostu pożeraczka marzeń" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Niedługo po zakończeniu spotkania słowackie media zaczęły rozpisywać się nt. występu swojej najlepszej obecnie tenisistki w tourze. Dziennikarze z kraju naszych południowych sąsiadów nie mieli zamiaru zakłamywać rzeczywistości. Wszyscy jasno przyznali, że ich rodaczka została kompletnie zmiażdżona przez Świątek.

"Mecz Sramkovej ze Świątek nie poszedł dobrze" - czytamy na portalu tvnoviny.sk, który podkreślił jednocześnie, że dojście do drugiej rundy Australian Open i tak było wielkim sukcesem dla 28-latki. "Pomimo porażki swój najlepszy wynik w Wielkich Szlemach osiągnęła właśnie w Melbourne" - dodano. "Okrutny koniec Australian Open dla Sramkovej" - napisano na łamach sportovy.cas.sk. "Przy stanie 0:1 prowadziła 40:0, mając swój serwis, ale Polka później wygrała pięć piłek z rzędu, przełamała Słowaczkę i powiększyła prowadzenie na 3:0" - relacjonowano w dalszej części.

"Rebecce Sramkovej nie powiodło się w drugiej rundzie Australian Open" - tak pojedynek Igi Świątek z 49. takietą świata podsumowali dziennikarze portalu kosiceonline.sk. Z kolei na koktejl.azet.sk czytamy, że "forma Sramkovej nie wystarczyła do ogrania drugiej rakiety świata". Kolejną rywalką Polki będzie Emma Raducanu (61. WTA), czyli była mistrzyni US Open.