Świątek poznała rywalkę w AO. Wielki hit z byłą mistrzynią US Open

Iga Świątek w imponującym stylu awansowała do III rundy Australian Open. Pięciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych w godzinę i minutę pokonała Rebeccę Sramkovą 6:0, 6:2. - 0:6, zero uderzeń kończących i zero szans - taki bilans po pierwszym secie meczu z Igą Świątek miała Rebecca Sramkova w drugiej rundzie Australian Open. Słowaczka gra ostatnio tenis życia, ale w Melbourne zderzyła się z kimś z innej ligi - Czy spieszyłaś się, bo miałaś zarezerwowany lunch? - pytała dowcipnie Igę Jelena Dokić, która po spotkaniu rozmawiała z Igą na korcie - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Iga Świątek poznała rywalkę w AO. Wielki hit w III rundzie

Iga Świątek tuż po swoim meczu poznała rywalkę w III rundzie Australian Open. Wyłonił ją pojedynek: Emma Raducanu (Wielka Brytania, 61. WTA) - Amanda Anisimowa (USA, 35. WTA). Pierwszy set trwał aż 54 minuty, czyli zaledwie siedem mniej, niż... cały mecz Igi Świątek. Raducanu przegrywała w nim już 1:3, ale od tego momentu wygrała aż pięć gemów z rzędu i seta 6:3.

W drugiej partii Brytyjka znów musiała odrabiać straty. Przegrywała nawet 0:3 z podwójnym przełamaniem. Wtedy wygrała trzy gemy z rzędu. Przy stanie 5:5 Raducanu najpierw wygrała trudnego gema na przewagi, a potem przełamała Anisimową i wykorzystała pierwszą piłkę meczową. Pojedynek trwał godzinę i 50 minut.

Raducanu, mistrzyni US Open z 2021 roku, miała ponad trzy razy mniej winnerów (12-39), ale popełniła też ponad dwa razy mniej niewymuszonych błędów (17-44).

Teraz w III rundzie Australian Open wielki hit: Świątek - Raducanu. Obie zawodniczki grały ze sobą dotychczas cztery razy. Wszystkie mecze wygrała Polka. Mało tego, nie straciła w nich nawet seta.

II runda Australian Open: Emma Raducanu - Amanda Anisimowa 6:3, 7:5.