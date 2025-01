Ależ osiągnięcie Sabalenki. Świątek była pierwsza

Aryna Sabalenka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open po wygranej 6:3, 7:5 nad Hiszpanką Jessiką Bouzas Maneiro. To zwycięstwo było ważne dla Białorusinki także z innego powodu. W ten sposób Sabalenka wygrała swój 150. mecz na kortach twardych od 2020 r., co odnotował profil "OptaAce". Sabalenka jest drugą tenisistką, która tego dokonała - po Idze Świątek. "Duopol" - czytamy.

