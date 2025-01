Świątek skreślona! Nawet słowem nie wspomnieli. Będzie o tym głośno

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła sezon 2025, bo wygrała cztery mecze singlowe United Cup. Pokonała kolejno Malene Helgo, Karolinę Muchovą, Katie Boutler i Jelenę Rybakinę. Co więcej, straciła tylko jeden set. Dopiero w finale imprezy zatrzymała ją Coco Gauff. Teraz Polka rywalizuje w Australian Open, gdzie będzie chciała powetować sobie dość niespodziewaną porażkę z zeszłego roku. Wówczas już w III rundzie uległa Lindzie Noskovej. Wielu ekspertów właśnie w 23-latce upatruje faworytki do tytułu, ale jest jedna osoba, która się z tego grona wyłamała.

John McEnroe zaskoczył ws. Świątek. Nie ma jej w gronie kandydatek do tytułu. Są za to dwie inne gwiazdy

Mowa o Johnie McEnroe. Legendarny tenisista, siedmiokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych uważa, że Świątek raczej nie wygra Australian Open. Ma dwie inne faworytki. Kto to taki? Pierwsza i trzecia rakieta świata, a więc Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Obie znajdują się w wyśmienitej formie i wygrywają spotkanie za spotkaniem.

- Sabalenka prezentuje niesamowitą grę i jest bardziej pewna siebie. Ciężko pracowała, by urozmaicić grę. Widać, że ma tę moc - podkreślał w rozmowie z Eurosportem. - Sądzę jednak, że Coco jest w lepszym miejscu niż kiedykolwiek w karierze. Zanotowała znakomitą passę z Bradem Gilbertem, zwyciężyła w US Open 2023. Od tego czasu doszło do kilku zmian w jej zespole, ale teraz myśli bardziej samodzielnie, dorosła i jest absolutnie zagrożeniem - dodawał.

- Myślę, że to właśnie jedna z nich wygra - skwitował na koniec. Jednak do ewentualnego starcia Białorusinki z Amerykanką może dojść nie w finale, a już w półfinale. Obie trafiły do tej samej części drabinki. W decydującym o tytule starciu zagrają więc z kimś z połówki Świątek. Kto wie, może z samą Polką.

Media nieco zaskoczone typami McEnroe'a

Dziwić więc może brak Świątek w predykcjach McEnroe'a. Wydaje się, że zaskoczone były tym też Eurosport czy tennis365.com, które cytowały słowa legendarnego tenisisty. "McEnroe odważnie przewidział triumfatorkę Australian Open. Stwierdził, że walka o tytuł sprowadzi się do zaledwie dwóch tenisistek. (...) Pięciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema Iga Świątek nie jest prawdopodobną kandydatką do zwycięstwa według amerykańskiej ikony" - czytamy.

Najlepiej w Australii Polka poradziła sobie w 2022 roku, kiedy to dotarła do półfinału. W pozostałych edycjach odpadała zazwyczaj w III lub IV rundzie imprezy. W tym roku ma apetyt na zdecydowanie więcej, tym bardziej że ewentualna wygrana pozwoli jej odzyskać prowadzenie w rankingu WTA. Obecnie różnica między nią a Sabalenką wynosi 1536 punktów.