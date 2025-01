Sramkova nagle przemówiła przed meczem ze Świątek

Iga Świątek (2. WTA) w pierwszej rundzie Australian Open okazała się lepsza od Kateriny Siniakovej (50. WTA), którą ograła 6:3, 6:4. Teraz na Polkę czeka starcie z podobnie notowaną Rebeccą Sramkovą (49. WTA), która z kolei zwyciężyła z Katie Volynets (60. WTA) 3:6, 6:2, 6:2 na start turnieju.

Rebecca Sramkova przemówiła przed meczem z Igą Świątek. "Cieszyć tym momentem"

Świątek i Sramkova zmierzą się ze sobą pierwszy raz w karierze i to na Wielkim Szlemie. Słowaczka spisywana jest oczywiście na straty, bo Polka należy do głównych faworytek turnieju. To jednak nie przeszkadza 49. zawodniczce światowego rankingu.

- To duży mecz i odbędzie się na dużej arenie - zaczęła Sramkova w rozmowie ze Sportskeedą. Ze Świątek zagrają na Rod Laver Arena, czyli na korcie głównym. Dla Słowaczki to jedna z niewielu okazji do gry na najważniejszej scenie. - Dobrze jest podchodzić do meczu, jako ta słabsza ludzie nie oczekują od ciebie zbyt wiele - dodała.

Dalej Sramkova wprost przyznała, jaki ma plan na spotkanie z wiceliderką światowego rankingu. Nie chodzi jednak o taktykę. - Chciałabym spróbować cieszyć się tym momentem z Igą - stwierdziła zawodniczka, która najwyżej była na 43. miejscu zestawienia WTA. Jej planem na 2025 rok jest pozostanie w czołowej setce.

- Jestem w najlepszej 50, ale to tenis i wszystko może się stać. Wszystko zmienia się bardzo szybko, dlatego pozostanie w setce to mój cel - stwierdziła zachowawczo nadchodząca rywalka najlepszej z polskich tenisistek.

Mecz Sramkova - Świątek zaplanowano na noc ze środy 15 stycznia na czwartek 16 stycznia po 1:30 czasu polskiego. Do śledzenia relacji na żywo zapraszamy na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.