Sensacja! Faworyt odpada z Australian Open. 19-latek dał mu lekcję

Dla Jakuba Mensika początek sezonu był w miarę udany. Utalentowany Czech dotarł do ćwierćfinałów turniejów w Brisbane i Auckland, czym powetował sobie kiepski występ w ATP Next Gen Finals (juniorski odpowiednik ATP Finals) pod koniec poprzedniego roku, gdy przegrał wszystkie trzy mecze. Wielu ekspertów przewidywało, że jest on w sranie namieszać podczas Australian Open, choć drabinka bezlitośnie wskazywała, że już w II rundzie czekać może szósty w rankingu ATP Casper Ruud.

Ruud okazał słabość w I rundzie. Mensik nie miał litości

Czech z Norwegiem faktycznie się spotkali po odprawieniu odpowiednio Gruzina Nikoloza Basilaszwilego oraz Hiszpana Jaume Munara. Ruud był oczywiście faworytem, choć nadzieję Mensikowi mogła dać pierwsza runda, gdy wspomniany Munar był w stanie wygrać z Norwegiem dwa sety. Ruud był więc "do ruszenia" i 19-latek szybko to udowodnił.

48. w rankingu ATP Czech zagrał kapitalny mecz. Już w pierwszym secie dwukrotnie przełamał rywala, nie dając Norwegowi nawet szansy, by odrobić straty. W efekcie wygrał partię 6:2. Jedynym gorszym momentem Mensika był set nr 2. Dał się wówczas przełamać na 2:4 i nie grał już tak skutecznie jak wcześniej. Ruud wygrał do 3 i wydawało się, że może przejąć kontrolę.

Chwila słabości, a potem demolka. Wielki triumf Czecha

Jednak 19-latek nie miał zamiaru mu na to pozwolić. Mensik zresetował swoją grę niczym prawdziwy weteran i znów wskoczył na najwyższe obroty. A z nakręconym w pełni Czechem Ruud po prostu nie był w stanie dziś rywalizować. Trzeci set potrwał tylko 26 minut, a Mensik zmiótł w nim rywala 6:1. Teraz to Norweg potrzebował odbudowy, ale przeciwnik nie dał mu na to szansy. W czwartym secie szósty zawodnik świata znów nie miał nawet breakpointa, żadnego punktu zahaczenia. A gdy sam okazał słabość, Mensik to wykorzystał, wygrał seta 6:4 i dopełnił jedną z największych sensacji turnieju (wcześniej 18-letni Joao Fonseca wyeliminował rozstawionego z nr 9 Andrieja Rublowa).

Paradoksalnie dla Czecha nie jest to pod kątem rankingowym największe zwycięstwo w karierze, bo w 2024 roku w Katarze ograł Andrieja Rublowa, gdy ten był na piątym miejscu. Niemniej wciąż mówimy o ogromnym sukcesie i przebiciu przez Mensika ubiegłorocznego wyniku. W 2024 roku w II rundzie Czech postawił piekielnie trudne warunki Hubertowi Hurkaczowi, lecz przegrał 7:6(9), 1:6, 7:5, 1:6, 3:6. Teraz jest już w rundzie trzeciej, a tam czeka na lepszego z pary Felix Auger-Aliassime - Alejandro Davidovich Fokina.