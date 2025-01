To jeszcze nie koniec. WADA odpowiada ws. afery ze Świątek. "Potwierdzam"

Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) ukarała Igę Świątek miesięcznym zawieszeniem po tym, jak w jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny, która jest zakazaną substancją. Świątek uzyskała pozytywne wyniki testów podczas sierpniowego turnieju w Cincinnati, a publicznie poinformowała o całej sprawie dopiero 28 listopada 2024 r. Jak wiadomo, Świątek zażyła zanieczyszczoną melatoninę. Zawieszenie Igi dobiegło końca 4 grudnia zeszłego roku, przez co przegapiła turnieje w Seulu, Pekinie i Wuhan.

Odwołanie ws. decyzji ITIA mogły złożyć dwa podmioty: Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) oraz Światowa Agencja Antydopingowa (WADA). POLADA nie złoży odwołania. O tym wiadomo od 30 grudnia.

"Po kompleksowym zbadaniu i weryfikacji pełnych akt sprawy zawodniczki, POLADA postanowiła nie wnosić odwołania od decyzji podjętej przez ITIA ws. tenisistki. Przeprowadzenie dogłębnej oraz rzetelnej analizy przez ekspertów pozwoliło na podjęcie obiektywnej i zgodnej z przepisami antydopingowymi decyzji" - czytamy w komunikacie.

Warto dodać, że pierwotnie obie organizacje miały mniej czasu na potencjalne złożenie odwołania. Pierwszy termin POLADA upływał 19 grudnia 2024 r., a WADA - 9 stycznia 2025 r. Teraz są nowe wieści ws. działań Światowej Agencji Antydopingowej.

Tak zachowa się WADA ws. Igi Świątek. "Mamy potrzebne dokumenty"

Portal WP SportoweFakty skontaktował się z rzecznikiem prasowym WADA, by uzyskać szczegóły dot. podejścia do sprawy ze Świątek. Jak zamierza zachować się ta organizacja? - Tak, potwierdzam, że do 21 stycznia mamy czas na ewentualne podjęcie dalszych kroków. Mamy wszelkie potrzebne dokumenty i aktualnie nadal analizujemy tę sprawę - powiedział James Fitzgerald.

Jeżeli WADA odwoła się od decyzji ITIA, to sprawa z dopingiem Świątek trafi do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Warto dodać, że wcześniej WADA odwołała się od decyzji ws. Jannika Sinnera. Włoch zostanie przesłuchany w dniach 16-17 kwietnia. WADA domaga się dyskwalifikacji na okres od roku do dwóch lat.

Aktualnie Świątek rywalizuje w wielkoszlemowym Australian Open, gdzie awansowała do drugiej rundy po zwycięstwie 6:3, 6:4 nad Czeszką Kateriną Siniakovą. Jej kolejną rywalką będzie Słowaczka Rebecca Sramkova. Ten mecz najprawdopodobniej odbędzie się w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.