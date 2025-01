Świetne wieści dla Świątek po pierwszej rundzie AO. Wymarzona drabinka

Iga Świątek (2. WTA) od wygranej 6:3, 6:4 z Kateriną Siniakovą (50. WTA) rozpoczęła grę w tegorocznym Australian Open. - Muszę utrzymać własne oczekiwania na niskim poziomie i skupić się na pracy oraz coraz lepszej grze. To na pewno nie jest dla mnie najłatwiejsza nawierzchnia. Muszę cały czas szlifować formę i walczyć o każdą piłkę - mówiła tenisistka na konferencji prasowej po tym spotkaniu.

W poprzednich sześciu startach w Australian Open Iga Świątek odpadała kolejno w: drugiej rundzie, czwartej rundzie, czwartej rundzie, półfinale, czwartej rundzie i trzeciej rundzie. Nie są to zbyt imponujące dokonania jak na jedną z najlepszych tenisistek świata.

Okazuje się jednak, że po już po pierwszej rundzie tegorocznego turnieju w Melbourne los uśmiechnął się do Świątek, gdyż poodpadało kilka rozstawionych tenisistek. Dzięki temu Świątek nie trafi na żadną z nich aż do ćwierćfinału! To pokłosie m.in. wycofania się Anny Kalinskiej (16. WTA) czy porażki Wiktorii Azarenki (24. WTA).

Z kolei w ćwierćfinale z rozstawionych rywalek może trafić na Emmę Navarro (8. WTA), Darię Kasatkinę (10. WTA) i Julię Putincewą (23. WTA).

Drabinka Igi Świątek w Australian Open:

druga runda: Rebecca Sramkova (49. WTA)

trzecia runda: Emma Raducanu (61. WTA) / Amanda Anisimova (35. WTA)

czwarta runda: Eva Lys (128. WTA) / Warwara Graczowa (69. WTA) / Jaqueline Cristian (82. WTA) / Lucia Bronzetti (76. WTA)

ćwierćfinał: Emma Navarro / Xiyu Wang (108. WTA) / Ons Jabeur (39. WTA) / Camila Osorio (59. WTA) / Julia Putincewa / Shuai Zhang (204. WTA) / Daria Kasatkina / Yafan Wang (64. WTA)

półfinał: Jasmine Paolini (4. WTA) / Jelena Rybakina (6. WTA) / Danielle Collins (11. WTA) / Madison Keys (20. WTA) / Beatriz Haddad Maia (16. WTA) / Katie Boulter (23. WTA) / Elina Switolina (29. WTA

finał: Aryna Sabalenka (1. WTA) / Coco Gauff (3. WTA) / Qinwen Zheng (5. WTA) / Jessica Pegula (7. WTA) / Mirra Andriejewa (15. WTA) / Karolina Muchova (21. WTA) / Naomi Osaka (51. WTA).

Mecz Igi Świątek z Rebeccą Sramkovą zostanie rozegrany w czwartek 16 stycznia. Godzina tego spotkania nie została jeszcze podana przez organizatorów Australian Open.