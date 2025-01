Absolutna zapaść byłej światowej nr 3! A jeszcze niedawno ogrywała Świątek

Maria Sakkari (30. WTA), niegdyś trzecia tenisistka świata, w ostatnich miesiącach zmaga się z licznymi problemami. Poprzedni, kiepski sezon zakończyła już po US Open, a to z powodu kontuzji. Wróciła na United Cup, gdzie przegrała pojedynki z Jeleną Rybakiną (7. WTA) i Jessicą Bouzas Maneiro (54. WTA). A do turnieju w Adelajdzie dostała się jako "szczęśliwa przegrana" z kwalifikacji, zresztą odpadła tam już w drugiej rundzie po porażce z Jessicą Pegulą (6. WTA). Australian Open nie przyniosło poprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy piłkarze boją się rywalizacji? „Nie możesz mieć słabszego okresu i dzwonić do menedżera o nowy klub!"

Maria Sakkari nie może wrócić na dobrą drogę. Rozczarowujący mecz z Camilą Osorio

Rozstawiona z numerem trzydziestym pierwszym Greczynka w pierwszej rundzie wpadła na Camilę Osorio (59. WTA). Zaczęła od przełamania, aby potem dwa razy z rzędu stracić podanie. Odrobiła to natychmiast, tyle że w dziesiątym gemie ponownie przegrała serwis, a w konsekwencji cały set.

W drugiej partii to Sakkari jako pierwsza straciła podanie i znów błyskawicznie popisała się przełamaniem powrotnym (na 3:4). Tym razem konieczny był tie-break, gdzie 29-latka tylko raz pozwoliła przeciwniczce utrzymać serwis (sama zrobiła to trzykrotnie), dzięki czemu doprowadziła do trzeciego seta.

Tam oglądaliśmy dwa szybkie przełamania w obie strony, jednak w decydującej fazie znacznie lepiej spisała się Osorio. W dziewiątym gemie wykorzystała czwarty break point, a niedługo później pierwszą piłkę meczową, eliminując Sakkari z turnieju. Spotkanie trwało 155 minut.

Pierwsza runda Australian Open: Maria Sakkari - Camila Osorio 4:6, 7:6(7-4), 4:6

Greczynka znów zawiodła, co w ostatnich miesiącach zdarza się jej nadzwyczaj często. Ostatnim turniejem, w którym wygrała więcej niż dwa mecze, był ten rozgrywany w Charleston w kwietniu zeszłego roku (tam dotarła do półfinału). Jest cieniem samej siebie, półfinalistki Roland Garros i US Open w 2021 r.

Zobacz też: Majchrzak walczył przez dwie godziny. Niepokojące sceny w drugim secie

Natomiast Camila Osorio w drugiej rundzie Australian Open zmierzy się z Ons Jabeur (39. WTA), która ograła 6:3, 6:3 Anhelinę Kalininę (48. WTA).