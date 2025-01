Ależ sensacja w Australian Open. W rankingu dzieli je 1245 miejsc!

Australian Open zaskakuje już od pierwszych rund. Z turniejem pożegnały się już m.in. jego dwukrotna mistrzyni Wiktora Azarenka (24. WTA), jak również Jelena Ostapenko (22. WTA). A w drugiej rundzie zagra zawodniczka z trzynastej setki rankingu WTA.

Sensacja w Australian Open. 1289. tenisistka świata gra dalej

Spotkanie Lulu Sun i Danki Kovinić nie należało do hitów pierwszej rundy. Wyraźną faworytką była pierwsza z nich, zajmująca 44. miejsce w rankingu WTA, ćwierćfinalistka ostatniego Wimbledonu. Natomiast druga w szczytowym momencie kariery była 46. na świecie, lecz miało to miejsce niemal dziewięć lat temu. Między sierpniem 2023 r. a lipcem 2024 r. była kontuzjowana, przez co obecnie jest dopiero na 1289. pozycji, a gra dzięki chronionemu rankingowi.

Mimo to Czarnogórka od początku grała ze znacznie wyżej notowaną rywalką jak równa z równą. A przełomowy okazał się szósty gem, w którym przełamała na 4:2. Nie dała już sobie wydrzeć tej przewagi i po wykorzystaniu drugiej piłki setowej wygrała 6:3.

Faworyzowana Nowozelandka na początku drugiej partii nie potrafiła się otrząsnąć i w trzecim gemie broniła aż pięciu break pointów - czterech skutecznie, ostatniego już nie dała rady. Wtedy nastąpił drobny przełom i popisała się przełamaniem powrotnym, a następnie obroniła się przed utratą podania.

Kovinić czuła napór i musiała bronić się przed stratą serwisu. Robiła to skutecznie, aż w końcu przypuściła kontratak, przełamując na 6:5. Od tego momentu nie przegrała już choćby punktu, sensacyjnie eliminując o wiele wyżej sklasyfikowaną przeciwniczkę. Spotkanie trwało niespełna półtorej godziny.

Pierwsza runda Australian Open: Lulu Sun - Danka Kovinić 3:6, 5:7

W następnej fazie turnieju Kovinić zmierzy się z Dajaną Jastremską (33. WTA), zeszłoroczną półfinalistką Australian Open, która obecną edycję rozpoczęła od zwycięstwa 6:1, 6:4 nad Mayar Sherif (65. WTA).