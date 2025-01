Majchrzak walczył przez dwie godziny. Niepokojące sceny w drugim secie

Kamil Majchrzak (122. WTA) odpadł w 1. rundzie Australian Open. We wtorek przed południem Polak przegrał z Pablo Carreno-Bustą (182. WTA) 4:6, 4:6, 3:6. Był to pierwszy występ Majchrzaka w wielkoszlemowym turnieju od US Open 2022 oraz pierwsza porażka w karierze z Carreno-Bustą.

