Burza wokół stroju Świątek na Australian Open. "Najgorszy"

Iga Świątek na start Australian Open pokonała Katerinę Siniakovą 6:3, 6:4 i awansowała do drugiej rundy turnieju. Polka na korcie zaprezentowała dobrą formę i dość pewną grę, co napawa optymizmem przed kolejnymi meczami. Za granicą zwrócili jednak uwagę na to, czym wiceliderka światowego rankingu nie zachwyciła. Nie są to kwestie sportowe.

Iga Świątek przyciągnęła uwagę na Australian Open. Wypadła...najgorzej

Portal sportskeeda.com przy okazji meczów Australian Open postanowił przygotować ranking najlepszych i najgorszych strojów turnieju. Drugiego dnia znalazła się w nim właśnie Iga Świątek i według źródła Polka wypadła fatalnie. Jej zestaw turniejowy, w którym pojawiła się na korcie, uznano za "najgorszy" wśród pań tego dnia.

"Rozpoczęła swoją podróż w Australian Open zwycięską nutą. Jednak jej strój nie trafił w sedno i pozostawił wiele do życzenia w dziale stylu" - napisano. Co było więc nie w porządku w ubraniach wiceliderki WTA? "Miała na sobie strój marki ON, której współwłaścicielem jest Roger Federer. Można opisać go jako polaryzujący" - czytamy dalej.

Rzekomo ubrania Świątek komponowały się nieszczególnie dobrze. "Biała koszulka bez rękawów i pasujące do niej szorty miały na sobie plamy żółci, róży i pomarańczy, które niezręcznie wtapiały się w bazę. Kolory choć żywe, nie uzupełniały się zbyt dobrze i ogólny wygląd wydawał się niedopasowany" - zaznaczono.

"Co gorsza, Polka dobrała do tego zwykłą białą czapkę i trampki, co nie pomogło. Na kort wnosi sporą charyzmę, więc fani mogliby oczekiwać od jej stroju więcej polotu. Ten strój nie przypadł nam do gustu" - widnieje w podsumowaniu.

Trudno spodziewać się, że ta kwestia będzie dla Świątek przejmująca. Dla pocieszenia wiceliderka WTA wśród najgorszych strojów została zestawiona z Carlosem Alcarazem i Novakiem Djokoviciem, których ubrania również nie zachwyciły. Rzekomo najlepszy zestaw na korcie miała na sobie Naomi Osaka.

W drugiej rundzie Iga Świątek zagra z Rebeccą Sramkovą, z którą jeszcze nigdy nie mierzyła się na korcie. Mecz zaplanowano na noc z wtorku 14 stycznia na środę 15 stycznia jako drugie starcie od godziny 1:00.