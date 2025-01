Wieść gruchnęła w środku nocy. Nagła zmiana w drabince Świątek!

Tuż przed rozpoczęciem Australian Open w Adelajdzie obył się turniej WTA 500, który miał być ostatecznym sprawdzianem dla światowej czołówki przed pierwszym Wielkim Szlemem w sezonie. Niestety zawody te obnażyły stan zdrowotny kilku tenisistek. Dramat przeżyła m.in. Marketa Vondrousova (38. WTA), która skreczowała w drugim meczu, a następnie była zmuszona wycofać się z rywalizacji w Melbourne. "Jestem załamana" - rozpaczała w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Damian Żurek z czwartym miejscem w wieloboju sprinterskim podczas mistrzostw Europy. "Noc była nieprzespana"

Oficjalnie. Rywalka Świątek wycofała się z Australian Open

Niestety najprawdopodobniej taki sam los spotkał Annę Kalinską (16. WTA). W Adelajdzie nie dokończyła nawet pierwszego pojedynku. Po porażce w pierwszym secie na początku drugiej partii w starciu ze Szwajcarką Belindą Bencić (294. WTA) Rosjanka poddała mecz z powodu kontuzji. Mimo to i tak wystartowała na Australian Open, gdzie w drabince była rozstawiona z numerem 13.

Jej spotkanie na etapie 1/64 finału przeciwko Kimberly Birrell (101. WTA) miało rozpocząć się w nocy z poniedziałku na wtorek około godz. 4:30 polskiego czasu. Tymczasem dosłownie na minuty przed pierwszym gemem Kalinska oficjalnie wycofała się z turnieju. Choć w teorii powód nie jest znany, a 26-latka nie wydała w tej sprawie oficjalnego oświadczenia, to najpewniej jej decyzja była podyktowana problemami zdrowotnymi.

To już kolejna zawodniczka z czołówki damskiego tenisa, która na starcie nowej kampanii przeżywa istny dramat. W zeszłym roku Anna Kalinska dotarła do ćwierćfinału AO. Teraz w przypadku dobrej formy w czwartej rundzie mogła zmierzyć się z Igą Świątek, jeśli ta nie potknęłaby się we wcześniejszych etapach. Rosjanka była postrzegana jako wielkie zagrożenie dla Polki. W końcu rok temu pokonała ją w Dubaju 6:4, 6:4.

Zobacz też: Tak pokazali Igę Świątek na Australian Open. "Cyrk"

Tym razem obu paniom nie przyjdzie jednak stoczyć pojedynku. Miejsce Kalinskiej w drabince jako szczęśliwa przegrana zajęła 23-letnia Eva Lys (128. WTA), która pokonała Australijkę Kimberly Birrell 6:2, 6:2. Tym samym Niemka stała się potencjalną rywalką Świątek w 1/8 finału. Po wygranej z Kateriną Siniakovą (50. WTA) wiceliderka rankingu WTA w drugiej rundzie zmierzy się z Rebeccą Sramkovą (49. WTA).