Co za dzień Polaków w Australii! Triumf Świątek, ale potem 0:6, 1:6

Natężenie meczów drugiego dnia Australian Open było naprawdę spore. Część spotkań została przeniesiona z niedzieli przez ulewy. Na szczęście w poniedziałek pogoda sprzyjała i udało się rozegrać wszystkie starcia. W sumie było dziś aż 55 pojedynków - 29 w ramach turnieju kobiet i 26 mężczyzn.

Zmienne szczęście Polek w pierwszej rundzie. Triumf Świątek, klęska Chwalińskiej 0:6, 1:6

Na kortach w Melbourne mogliśmy dziś oglądać aż cztery polskie tenisistki. Swoje zrobiły Iga Świątek i Magdalena Fręch. Wiceliderka rankingu WTA potrzebowała mniej niż półtorej godziny, by wygrać z Kateriną Siniakovą w dwóch setach 6:3, 6:4. Czeszka stawiała opór, ale Polka bezlitośnie wykorzystywała jej błędy.

Z kolei Fręch okazała się lepsza od Poliny Kudiermietowej, pokonała Rosjankę w dwóch setach 6:4, 6:4. Nasza tenisistka zagrała dojrzały tenis, nie dała się zdominować. Kudiermietowa grała agresywnie, ale popełniła aż 36 niewymuszonych błędów.

Swoją przygodę z AO zakończyły Magda Linette i Maja Chwalińska. Pierwsza z nich przegrała z Japonką Moyuką Uchijimą w trzech setach 6:4, 2:6, 6:7 (8). Pierwszy set był bardzo dobry w wykonaniu Polki, ale w kolejnym zdecydowanie obniżyła loty. Trzecia partia to był prawdziwy horror. Linette miała piłkę meczową przy stanie 5:3, ale jej nie wykorzystała. W tie-breaku granym do dziesięciu punktów prowadziła 7:5, ale nie udało się jej utrzymać tej przewagi.

Chwalińska ugrała tylko jednego gema w starciu z Julią Niemeier, przegrała z Niemką w dwóch setach 0:6, 1:6. Sama po meczu mówiła, że po prostu zagrała słabo. Dla Polki był to drugi występ w turnieju wielkoszlemowym w karierze, ale pierwszy w Australian Open. Wcześniej grała w Wimbledonie w 2022 r.

Byłe mistrzynie wielkoszlemowe poza turniejem

Poniedziałkowa rywalizacja u kobiet przyniosła kilka niespodzianek. W Australian Open nie ma trzech byłych mistrzyń turniejów Wielkiego Szlema. Marketa Vondrousova, która wygrała Wimbledon w 2023 r., postanowiła się wycofać. Wiktoria Azarenka, która zwyciężyła w AO w latach 2012-2013, niespodziewanie przegrała z Lucią Bronzetti w dwóch setach 2:6, 6:7 (2). Białorusinka popełniła aż 37 niewymuszonych błędów, cztery razy została przełamana.

Z imprezą w Melbourne pożegnała się też Jelena Ostapenko, triumfatorka Rolanda Garrosa w 2017 r. Łotyszka przegrała z Belindą Bencić w dwóch setach 3:6, 6:7 (6). Ostapenko nic nie dało osiem asów serwisowych. Grała nierówno. Popełniła aż dziesięć podwójnych błędów serwisowych i 55 niewymuszonych błędów. Szwajcarka nie musiała zbyt wiele robić. Warto dodać, że wróciła do gry po urlopie macierzyńskim zaledwie dwa miesiące temu, a dopiero po świętach Bożego Narodzenia zaczęła grać w imprezach rangi WTA.

Lepiej od Azarenki i Ostapenko spisała się Naomi Osaka, która pokonała Caroline Garcię w trzech setach 6:3, 3:6, 6:3. Japonka zrewanżowała się Francuzce za porażkę w zeszłorocznej edycji AO. Wtedy także zagrały ze sobą w pierwszej rundzie.

Do kolejnej rundy przeszły też m.in. Coco Gauff, Danielle Collins, Karolina Muchova, Jessica Pegula i Elina Switolina.

Wielka sensacja u mężczyzn

To była prawdopodobnie największa sensacja tego dnia. Stefanos Tsitsipas przegrał z Amerykaninem Aleksem Michelsenem w czterech setach 5:7, 3:6, 6:2, 4:6. Grek od początku meczu słabo wyglądał przy returnie, nie był w stanie przejąć inicjatywy. W czwartym secie ewidentnie nie radził sobie z nerwami i presją, popełniał proste błędy, za które słono zapłacił.

Z AO pożegnał się Grigor Dimitrow, ale jego wykluczyły problemy zdrowotne. Bułgar skreczował w drugim secie meczu z Francesco Passaro przy stanie 5:7, 1:2. Włoch to szczęśliwy przegrany kwalifikacji, bo zajął w turnieju miejsce swojego rodaka, Fabio Fogniniego, który się wycofał.

W pierwszej rundzie odpadł Nick Kyrgios. Australijczyk zapowiadał wielki powrót po kontuzji, ale nie ugrał nawet seta w starciu z Brytyjczykiem Jacobem Fearnleyem, przegrywając po trzech partiach 6:7 (3), 3:6, 6:7 (2).

Nie zawiedli za to Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djoković, Tommy Paul i Frances Tiafoe, choć niewiele brakowało, by obaj Amerykanie niespodziewanie pożegnali się z turniejem. Potrzebowali pięciu setów, by pokonać odpowiednio Christophera O'Connella i Arthura Rinderknecha.

