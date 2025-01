Świątek nie uniknęła tego tematu. Od razu wyjawiła. "Lubię, kiedy jest blisko"

Iga Świątek nie bez problemów awansowała do II rundy Australian Open. W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu zmierzyła się z najlepszą deblistką świata - Kateriną Sinikaovą (50. WTA). Czeszka grała agresywnie i postawiła się drugiej rakiecie świata. To jednak nie wystarczyło. Mecz skończył się wynikiem 6:3, 6:4 na korzyść Świątek i to ona zagra dalej z Rebeccą Sramkovą (49.).

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki zatrzymany przez policję. "Miałem testy na obecność narkotyków. Trener mnie usadził"

Świątek przemówiła po pierwszym meczu w AO. "Cieszę się, że mam już to za sobą"

Polka udzieliła tradycyjnego wywiadu na korcie, w którym otwarcie przyznała, że tym razem nie miała lekko. - Cóż, to na pewno nie była łatwa pierwsza runda, więc cieszę się, że mam już ją za sobą. Katerinę znam z debla i nie jest łatwą przeciwniczką. Grała naprawdę dobrze i musiałam być bardziej proaktywna. Ale na koniec drugiego seta byłam naprawdę szczęśliwa - mówiła.

Dla Świątek jest to pierwszy turniej wielkoszlemowy, odkąd jej trenerem został Wim Fissette. Nie mogło więc zabraknąć pytania, jak układa się współpraca. - Lubię, kiedy jest blisko. Mieliśmy fajny trening podczas United Cup, bo dosłownie siedział obok mnie na ławce i dawał wskazówki. Oczywiście teraz nie będzie mógł mi powiedzieć tylu rzeczy, co wtedy. Ale wiedziałam, co muszę dzisiaj zrobić. Czułam, że nie potrzebuję trenera, ale na pewno będą momenty w turnieju, kiedy będę chciała jego obecność wykorzystać - wyjaśniła.

Czego słucha Iga Świątek? Wszystko wyjaśniła. "To nieprawda"

Prowadzący zauważył, że bardzo charakterystyczny jest widok, gdy Świątek wchodzi na stadion ze słuchawkami na uszach. Zapytał więc, czego słucha - rocka, muzyki medytacyjnej a może czegoś australijskiego? - Nie, nie. Nie powinnam medytować przed meczem. Byłabym zbyt miękka i zbyt miła. Więc zwykle jest to muzyka rockowa. A słuchawki są nowe, dostałam je na Boże Narodzenie, są w pewnym sensie spersonalizowane, dlatego uwielbiam je i prawdopodobnie był to najlepszy prezent, jaki dostałam w tym roku - opowiedziała.

A jakich wykonawców lubi najbardziej? - Kocham Pearl Jam, a teraz głównie ACDC i Led Zeppelin. Spiker na początku meczu powiedział, że cały czas słucham rocka, ale to nieprawda. Nie byłabym w stanie spać, dlatego słucham go tylko przed meczami. A tak głównie słucham lekkiego popu czy jazzu, a więc musi to zaktualizować. A jeśli chodzi o informację o Taylor Swift, to jest ona prawdziwa - dodała na koniec Świątek, która nie ukrywa, że jest wielką fanką amerykańskiej gwiazdy popu.