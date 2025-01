Nieprawdopodobne. Co za sensacja w meczu Tsitsipasa w Australian Open!

Stefanos Tsitsipas (12. ATP) osiągał dobre wyniki na kortach w Melbourne - dwa lata temu zagrał tam w finale, trzykrotnie dochodził też do półfinału. W zeszłym roku odpadł w czwartej rundzie, a o tegorocznym starcie będzie chciał jak najszybciej zapomnieć.

Stefanos Tsitsipas błyskawicznie odpadł z Australian Open. Górą Alex Michelsen

Rozstawiony z numerem jedenastym Grek w pierwszej rundzie rywalizował z Amerykaninem Alexem Michelsenem (42. ATP). Pierwszy set przebiegał pod dyktando serwujących, aż przy stanie 5:6 wyżej notowany zawodnik serwował po tie-break. Lecz już przy pierwszej okazji został przełamany i musiał odrabiać straty.

Druga partia miała bardzo podobny przebieg. Na pierwsze break pointy trzeba było czekać aż do ósmego gema, w którym dwie szanse miał Michelsen. O ile pierwszą zmarnował, o tyle drugą wykorzystał i objął prowadzenie 5:3. A przy własnym podaniu nie pozwolił Tsitsipasowi na ugranie choćby punktu.

Stefanos Tsitsipas wreszcie przełamał Alexa Michelsena. To nie wystarczyło

Grek znalazł się pod ścianą, co zmotywowało go do większego wysiłku. W trzecim secie wreszcie udało mu się przełamać Michelsena (na 3:1), a niedługo miał okazje na powiększenie przewagi. Nie zdołał tego wykorzystać, a po chwili bronił serwisu. Skutecznie, w dodatku poszedł za ciosem i przełamując 20-latka, zmniejszył stratę w meczu.

Jednak gdy na początku czwartej partii wyżej notowany gracz stracił podanie, nie miał już miejsca na błąd. Udało mu się odrobić stratę przełamania, doprowadzając do stanu 3:3. Jednak to był dopiero początek serii - trzy kolejne gemy także przyniosły porażki serwujących. Przerwał to Michelsen, wykorzystując przy własnym podaniu pierwszą piłkę meczową. W ten sposób sensacyjnie pokonał czołowego tenisistę świata.

Pierwsza runda Australian Open: Stefanos Tsitsipas - Alex Michelsen 5:7, 3:6, 6:2, 4:6

W drugiej rundzie Australian Open przeciwnikiem Alexa Michelsena będzie reprezentant gospodarzy James McCabe (258. ATP), który ograł 6:4, 6:3, 6:4 hiszpańskiego kwalifikanta Martina Landaluce (142. ATP).