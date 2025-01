Burza po tym, co zrobili organizatorzy Australian Open. "Masakra"

W poniedziałek na kibiców czeka sporo emocji w Australian Open, co nie do końca przypadło im do gustu. Wszystko przez harmonogram. Tego dnia wystąpi wiele gwiazd, w tym Iga Świątek. Problem w tym, że niektóre spotkania tenisistów z czołówki... nałożą się na siebie. Tym samym fani będą musieli wybrać, który mecz obejrzeć, co mocno ich zirytowało. Upust emocjom dali w mediach społecznościowych.

