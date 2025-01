Collins zmieszana z błotem. "Jak gów***rz"

W ciągu ostatnich tygodni wiele złego mówi się o Amerykance Danielle Collins. Szczególnie podpadła polskim kibicom, kiedy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wprost powiedziała o Idze Świątek, że jest fałszywa. Amerykanka fatalnie zachowała się podczas przywitania reprezentacji Polski i USA przed finałem United Cup, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata.

Internauci bez litości dla Danielle Collins

Zdjęcie z momentu, kiedy Collins podała rękę Świątek i odwróciła od niej wzrok, stało się hitem sieci. W social mediach skomentowała je słowami: "Nowy rok, stara ja". Potem odniosła się na temat tej sytuacji na konferencji prasowej.

- Pod koniec dnia, jeśli nie potrafimy śmiać się z siebie i traktować rzeczy lekko, to co do chol*** robimy? Mam wrażenie, że wiele rzeczy jest wyrywanych z kontekstu, a kibice myślą, że znają zawodników osobiście. Myślą, że znają wszystkie tajniki tego, co dzieje się na co dzień, ale prawda jest taka, że tak naprawdę nie wiedzą - przyznała Collins.

Takie słowa Amerykanki mocno nie przypadły do gustu internautów, którzy bardzo ją krytykują.

"Ona nadal uważa, że to było zabawne i może nigdy nie wziąć na siebie odpowiedzialności. To sposób na przejście na zupełnie złą stronę historii", "Cała masa bzdur, odwracanie uwagi, próby uczynienia zachowania normalnym i namawianie ludzi do robienia tego samego... Gó***", "Ktoś tu się chyba wstydzi", "Znudziło mi się słuchanie tego, bo jest różnica między byciem szczerym a podłym. Nie możesz kupić sobie klasy i dobrych manier. Chodzi o bycie prawdomównym i szanującym. Nie możesz zachowywać się jak gówniarz, być niegrzecznym, a potem chować się za kartką 'jestem po prostu szczery'" - to niektóre z komentarzy internautów.

Danielle Collins w I rundzie Australian Open zmierzy się z Ukrainką Darią Snigur (139. WTA). Amerykanka z Igą Świątek może zmierzyć się w ewentualnym półfinale.