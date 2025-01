Navratilova wydała werdykt ws. Świątek. Poszło w świat

Iga Świątek i Coco Gauff - w ostatnim czasie rywalizacja tych dwóch tenisistek weszła na nowy poziom, a to za sprawą znaczącego progresu Amerykanki. Niewykluczone, że obie zawodniczki spotkają się podczas Australian Open, co byłoby wielkim wydarzeniem. A która z nich ma większe szanse na zwycięstwo w bezpośrednim pojedynku oraz turnieju? Na to pytanie odpowiedziała Martina Navratilova w Tennis Channel.

3 zdjęcia REUTERS/Jeremy Piper / zrzut ekranu z https://www.youtube.com/watch?v=spp1ymLc9jU / Otwórz galerię Na Gazeta.pl