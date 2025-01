Nastawcie budziki! O której mecz Igi Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Z pewnością kibice nie tak wyobrażali sobie początek tegorocznego Australian Open. Pierwszy dzień rywalizacji został kompletnie sparaliżowany przez potężną burzę, która przeszła nad Melbourne. Konsekwencją żywiołu było przerywanie lub całkowite odwoływanie spotkań pierwszej rundy. Niestety ten scenariusz dotknął Maję Chwalińską. Polka nawet nie zdążyła wyjść na kort z Niemką Jule Niemeier.

Świątek rozpoczyna Australian Open 2025. Zagra z Siniakovą

Dopiero w niedzielny poranek polskiego czasu sytuacja pogodowa została opanowana i zawodniczki mogły dograć rozpoczęte pojedynki. W pierwszym dniu Wielkiego Szlema nie oglądaliśmy jeszcze Igi Świątek, która do Australii przyjechała jako druga rakieta świata. W tym roku nasza tenisistka z pewnością liczy na lepszy wynik. W poprzedniej edycji pożegnała się z turniejem już w trzeciej rundzie po porażce Lindą Noskovą.

Świątek jest świeżo po United Cup, gdzie w barwach reprezentacji Polski sięgnęła po srebro. Potem znalazła trochę czasu na odpoczynek. - United Cup było świetnym przygotowaniem, niezwykle intensywnym turniejem. Wiele meczów, długie dni, zbyt mało snu. Mimo wszystko był to świetny tydzień, mieliśmy dużo pozytywnych emocji, a to najważniejsze. Wzięliśmy kilka dni wolnego, bo naprawdę tego potrzebowaliśmy - zdradził ostatnio jej nowy trener Wim Fissette.

Na start rywalizacji w Melbourne Iga Świątek zmierzy się z Kateriną Siniakovą (46. WTA). Jeszcze nigdy wcześniej nie miała okazji zagrać z Czeszką. Mimo to będzie zdecydowaną faworytką. Zmagania na Australian Open rozpoczęła już za to Aryna Sabalenka, która w ekspresowym czasie rozprawiła się z Sloane Stephens. Białorusinka stoi przed szansą na trzeci triumf z rzędu na pierwszym Wielkim Szlemie w roku.

Australian Open 2025. O której mecz Igi Świątek dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Spotkanie Igi Świątek z Kateriną Siniakovą w 1/64 finału Australian Open zostanie rozegrane w nocy z niedzieli 12 na poniedziałek 13 stycznia. Zgodnie z planem gier opublikowanym przez organizatorów Polka i Czeszka pojawią się na korcie John Cain Arena jako druga para po meczu Stefanosa Tsitsipasa i Alexa Michelsena, który rozpocznie się o godz. 1 polskiego czasu.

W takiej sytuacji mecz Świątek wystartuje najwcześniej o godz. 3:30 albo i później, w zależności od rezultatu starcia panów. Transmisja telewizyjna będzie dostępna jedynie na platformach Polsat Box Go i Max. My zaś zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.