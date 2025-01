Australian Open wprowadza rewolucyjną zmianę. "To jest świetne"

Australian Open będzie pierwszym turniejem wielkoszlemowym, na którym Iga Świątek będzie współpracować z trenerem Wimem Fissette. Polska tenisistka i jej sztab będą jednymi z pierwszych, którzy będą mieć możliwość skorzystać ze zmiany, którą na tych zawodach wprowadzą organizatorzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny na dłużej w bramce Barcelony? Gleń: Umiem sobie wyobrazić, że będzie numerem 1

Australian Open udostępni trenerom specjalne "kojce". To będzie mała rewolucja

O co dokładnie chodzi? Jak informuje "The Age", w tegorocznym turnieju trenerzy będą mogli skorzystać z opcji siedzenia w specjalnym "kojcu", który będzie znajdował się na korcie. Organizatorzy liczą na to, że odświeży to formułę turnieju. To platformy z czterema miejscami dla sztabu zawodników i zawodniczek. Zostaną one umieszczone w rogach kortu. Skorzystanie z tych miejsc będzie opcjonalne. Nie wszędzie będą one też dostępne. "Kojce" mają być wyposażone m.in. w specjalny ekran, na którym można na bieżąco sprawdzać statystyki.

- Testowaliśmy to w tym tygodniu i początkowo trenerzy byli sceptyczni, ale potem tam usiedli i powiedzieli: "To jest świetne" - powiedział Craig Tiley, dyrektor Australian Open.

Jego zdaniem z tego rozwiązania będzie korzystać zdecydowana większość szkoleniowców. - Masz świetną pozycję do obserwowania każdego punktu twojego zawodnika - dodał.

Interakcje pomiędzy zawodnikami i trenerami staną się dzięki temu częstsze i będą lepiej widoczne. - Zawodnik podejdzie po ręcznik i możesz z nim rozmawiać. Skutek jest taki, że po prawie każdym punkcie możesz dać wskazówki, jeśli chcesz - zauważył. Z dodatkowej przestrzeni będą mogli też skorzystać sponsorzy - według Tileya na tym również mogą skorzystać trenerzy.

Nowe "kojce" będą dostępne dla trenerów i zawodników tylko na trzech głównych kortach Australian Open.